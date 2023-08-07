رغم الخسارة.. لاعبو دالاس يلتقطون صورًا مع ميسي (فيديو)

حرص لاعبو فريق دالاس على التقاط بضع صور مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم قيادة فريقه إنتر ميامي للفوز عليهم في المباراة التي جمعتهما، يوم الاثنين، في بطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفين، ليقود فريقه إنتر ميامي إلى قلب الطاولة على إف سي دالاس، والفوز بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل (4-4) في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لميسي عقب المباراة وهو يصافح لاعبي دالاس والذين وقف بعضهم لالتقاط الصور مع ميسي.