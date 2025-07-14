رسميًا.. جورجي جيسوس مدربًا جديدًا لنادي النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم واحد.

أخبار ذات علاقة النصر السعودي يتحرك بقوة لحسم صفقة "أوسيمين"

وسيخلف جيسوس، في مقعد المدير الفني لنادي النصر السعودي، المدرب المقال ستيفانو بيولي.

ويأتي التعاقد مع جيسوس في إطار سعي النصر للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب عن الألقاب منذ تتويجه بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال صيف 2023.

وجاء في البيان الرسمي للنادي: "السيد جورجي جيسوس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر"، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

ويحمل جيسوس سجلًا حافلًا في التدريب داخل السعودية، إذ قاد الهلال في فترتين منفصلتين، وحقق خلالهما العديد من الألقاب، أبرزها الدوري السعودي، وكأس الملك، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي 3 مرات.

أخبار ذات علاقة رد حاسم من النصر حول الانسحاب من السوبر السعودي

غير أن المهمة لن تكون سهلة أمام المدرب البرتغالي، الذي سيواجه تحديًا كبيرًا في كسب ثقة الجماهير، خاصة بعد تجربته الأخيرة مع الهلال التي انتهت بالإقالة بسبب تراجع النتائج.

ومن المنتظر أن يبدأ جيسوس مهامه مع النصر استعدادًا للموسم الجديد، وسط توقعات كبيرة بقدرته على إعادة الفريق إلى منافسة الألقاب محليًا وقاريًا.