الضحية أصبح مُذنبًا.. إنتر ميلان يشعر بـ"خيبة أمل" بعد تثبيت إيقاف لوكاكو

وسيظل لوكاكو، الذي طُرد في ذهاب الدور قبل النهائي، موقوفا عن لقاء العودة أمام يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الرياضية الإيطالية استئناف النادي.

وقال إنتر في بيان: "يشعر نادي إنتر ميلان أنه يجب عليه مواصلة دعمه للاعب، ويعرب عن حزنه البالغ من حقيقة أن الضحية أصبح الطرف المذنب الوحيد".

وقال ممثلو اللاعب، إن المهاجم البلجيكي تعرض لإساءات عنصرية خلال مباراة الذهاب في يوفنتوس "قبل وأثناء وبعد ركلة الجزاء" التي سجلها ليحقق إنتر التعادل 1-1.