رئيس الاتحاد الإيطالي يدخل على خط أزمة دورناروما وباريس سان جيرمان

تدخل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أزمة الخلافات العاصفة بعلاقة قائد منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي والتي تسير نحو نهاية سيئة بعد استبعاد اللاعب من قائمة فريقه لمواجهة توتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء في نهائي السوبر الأوروبي.

وسارت علاقة دوناروما، الذي انضم لسان جيرمان في صيف 2021 بعقد لمدة 5 سنوات، نحو التدهور بعد التصعيد بين الطرفين وتمسك كل منهما بموقفه في ملف تجديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

ورفض دوناروما تمديد عقده ما لم يتم الزيادة في راتبه السنوي ومراجعة بعض البنود في العقد الجديد، لكن إدارة سان جيرمان رفضت طلب الحارس الإيطالي ومنحته مهلة للموافقة على تمديد عقده قبل أن تفاجئه بإقصائه من قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة توتنهام مساء اليوم.

وردّ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميا من خلال رئيسه غابرييل غرافينا على النهاية غير المتوقعة في تجربة دورناروما مع بي آس جي.

وعبّر رئيس الاتحاد الإيطالي، غابرييل غرافينا، عن قلقه بشأن وضع حارس مرمى منتخب بلاده قائلا إنه كان يتوقع معاملة أفضل وحوارا أكثر عقلانية مما يحدث حاليا.

وقال غرافينا: ""أشعر بالأسف تجاه ما يحدث لجيانلويجي، أولًا على المستوى الإنساني، هو فتى حساس للغاية، وكل شيء يحدث يمكن أن يؤثر عليه، ثم على المستوى الرياضي، فهو ركيزة أساسية في الفريق، لم أتوقع أن يصل الأمر إلى هذه المرحلة".

وتابع رئيس الاتحاد الإيطالي قائلا: "آمل أن يجد توازنه سريعًا، وألا يؤثر كل هذا على معنوياته، ليُثبت مجددًا أنه من الطراز العالمي، نحن نتحدث عن أفضل حارس مرمى في العالم".

وحول مدى تأثير علاقته المضطربة ومؤشرات رحيلة عن باريس سان جيرمان على مشواره مع منتخب بلاده، قال غرافينا: "لسنا قلقين، بل مقتنعون بأن دوناروما، الذي أصبح ناضجًا الآن، سيتمكن من التطور معنا في أفضل الظروف، خاصةً مع دعمنا له".

وبعد مؤشرات عن قرب رحيله عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية، يُثير جيانلويجي دوناروما (26 عامًا) قلقًا متزايدا في الأوساط الكروية في إيطاليا.

وتأمل إيطاليا في رحيل سريع لدوناروما (74 مباراة دولية) من باريس سان جيرمان، والذي من المتوقع أن ينضم إلى مانشستر سيتي حتى يظل جاهزا للمشاركات الدولية مع منتخب بلاده الذي يبحث عن التأهل لكأس العالم 2026 بعد أن غاب عن آخر نسختين في 2018 و2022.