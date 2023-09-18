كريم بنزيما: ما يهمني هو تحقيق الألقاب مع نادي الاتحاد
قال كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي إنه يتطلع لبداية قوية لفريقه في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، موضحا رغبته في مواصلة تحقيق الألقاب.
ويستضيف الاتحاد منافسه أولماليك الأوزبكي، غدا الإثنين، في المجموعة الثالثة في افتتاح دور المجموعات.
وأظهر بنزيما، المتوج بالكرة الذهبية والفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، حماسه لخوض البطولة التي يشارك فيها الاتحاد للمرة الأولى منذ 2019.
وقال بنزيما، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "لدي الحافز والدافع لتقديم الأفضل وما يهمني هو تحقيق الألقاب".
وأضاف: "كرة القدم تختلف من مكان لآخر، لكني أسعى لمساعدة الفريق عبر المساهمة في الأهداف".
ويبحث بنزيما (35 عاما) عن تسجيل هدفه الأول في دوري أبطال آسيا بعدما أحرز 90 هدفا مع ريال مدريد وأولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا.
وقال بنزيما: "متحمسون للعب والفوز، البطولة مهمة ونحن مستعدون، الفريق يتطور باستمرار ونهتم بهذا للتحسن دائما".
ورفع نونو سانتو مدرب الاتحاد شعار التحدي، وقال إن فريقه يرغب في استعادة اللقب الغائب منذ 2005.
وقال المدرب البرتغالي: "من الطبيعي أن نريد الظهور بقوة منذ المباراة الأولى؛ لأننا نبحث عن الفوز باللقب".
وأوضح: "دوري أبطال آسيا بطولة كبرى ومن الرائع العودة لها بعدما اعتاد الفريق تقديم النتائج الجيدة سابقا".
وأشار سانتو إلى معاناة فريقه من الغيابات بعد إصابة الثنائي إيغور كورونادو وجواو فيليبي (غوتا)، وعدم وضوح موقف الحارس مارسيلو غروهي من المشاركة.
وأوضح سانتو أن فريقه مستعد "لكل المواقف" بعد قرار الاتحاد الآسيوي مشاركة خمسة لاعبين أجانب فقط في التشكيلة الأساسية.