كريم بنزيما: ما يهمني هو تحقيق الألقاب مع نادي الاتحاد

قال كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي إنه يتطلع لبداية قوية لفريقه في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، موضحا رغبته في مواصلة تحقيق الألقاب.

ويستضيف الاتحاد منافسه أولماليك الأوزبكي، غدا الإثنين، في المجموعة الثالثة في افتتاح دور المجموعات.

وأظهر بنزيما، المتوج بالكرة الذهبية والفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، حماسه لخوض البطولة التي يشارك فيها الاتحاد للمرة الأولى منذ 2019.

وقال بنزيما، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "لدي الحافز والدافع لتقديم الأفضل وما يهمني هو تحقيق الألقاب".