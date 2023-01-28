مانشستر سيتي يصعق آرسنال ويخطف بطاقة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

وكانت المباراة سجالا بين الفريقين، حيث حاول كل فريق هز شباك الآخر إلا أن تألق الدفاع والحارسين حال دون ذلك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونجح ناثان أكي في فك الشفرة خلال 64 وأحرز هدف الفوز لمانشستر سيتي، بعد تسديدة رائعة على يسار حارس آرسنال.