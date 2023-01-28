مانشستر سيتي يصعق آرسنال ويخطف بطاقة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي
ناثان أكي أحرز هدف الفوز للسيتي
خطف مانشستر سيتي بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على آرسنال بهدف نظيف.
مانشستر سيتي ينتظر منافسه في الدور المقبل بعد القرعة
وكانت المباراة سجالا بين الفريقين، حيث حاول كل فريق هز شباك الآخر إلا أن تألق الدفاع والحارسين حال دون ذلك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ونجح ناثان أكي في فك الشفرة خلال 64 وأحرز هدف الفوز لمانشستر سيتي، بعد تسديدة رائعة على يسار حارس آرسنال.
وينتظر مانشستر سيتي قرعة دور الـ16 لمعرفة الفريق الذي سيلعب ضده في كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-23.