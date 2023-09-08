هدف ميسي الرائع في مباراة الأرجنتين والإكوادور (فيديو)
هز ليونيل ميسي الشباك في الشوط الثاني ليمنح منتخب الأرجنتين الفوز 1/0 على ضيفه الإكوادور في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاء هدف ميسي الرائع من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 78.
وسيطر منتخب الأرجنتين على الكرة لكنه واجه مشكلة أمام دفاع الإكوادور.
وقال ميسي بعد المباراة: "لعبنا ضد فريق قوي ويملك لاعبين رائعين كما أنه قوي على الجانب البدني".
وأضاف: "الكل يريد الفوز على الأرجنتين والآن ستزيد هذه الرغبة لأننا أبطال العالم، لا يمكننا الراحة وعلينا التحسن عما كنا عليه".
وتابع ميسي "هدفنا التأهل لكأس العالم مرة أخرى، استمتعنا بما حققناه لكن يجب علينا النظر للأمام".
وهذا هو الهدف 29 لميسي في تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية ليعادل رقم صديقه لويس سواريز مهاجم أوروغواي القياسي.
وقال ميسي الذي يملك 104 أهداف مع الأرجنتين: "أنا سعيد بتعادلي معه، بالنظر إلى ما تعنيه التصفيات لنا في أمريكا الجنوبية، لذا فهذا أمر رائع لكلينا".
ويحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل.
وفي مباريات أخرى تعادل منتخب باراغواي دون أهداف مع بيرو، فيما فاز منتخب كولومبيا 1/0 على ضيفه فنزويلا.
وتُستكمل بقية مواجهات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية اليوم الجمعة، عندما يلعب منتخب أوروغواي ضد تشيلي، فيما يستضيف منتخب البرازيل ضيفه بوليفيا.