هدف ميسي الرائع في مباراة الأرجنتين والإكوادور (فيديو)

وقال ميسي الذي يملك 104 أهداف مع الأرجنتين: "أنا سعيد بتعادلي معه، بالنظر إلى ما تعنيه التصفيات لنا في أمريكا الجنوبية، لذا فهذا أمر رائع لكلينا".

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل.

وفي مباريات أخرى تعادل منتخب باراغواي دون أهداف مع بيرو، فيما فاز منتخب كولومبيا 1/0 على ضيفه فنزويلا.

وتُستكمل بقية مواجهات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية اليوم الجمعة، عندما يلعب منتخب أوروغواي ضد تشيلي، فيما يستضيف منتخب البرازيل ضيفه بوليفيا.