الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في السوبر السعودي
يلاقي الهلال منافسه التقليدي النصر يوم الإثنين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وللمرة الثانية تقام نسخة كأس السوبر السعودي بمشاركة أربعة فرق وتشارك هذه المرة فرق الهلال والنصر والاتحاد والوحدة.
ويلعب الهلال أمام النصر، والاتحاد أمام الوحدة، يوم الإثنين.
وتقام مباراة الهلال مع النصر الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة على قناتي SSC1 HD، وSSC1 SD.
في حين تقام المباراة النهائية يوم الخميس 11 أبريل.
والاتحاد هو بطل النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي بفوزه 2/0 على الفيحاء في النهائي.
وفاز الهلال بثلاث نسخ في كأس السوبر السعودي، مقابل نسختين للنصر، ونسخة لكل من الاتحاد والأهلي والشباب والفتح.
وسيلعب الهلال والنصر مرتين في أقل من شهر حيث سيلعبان يوم 16 مايو في الجولة الـ32 من الدوري السعودي.
وفي الدور الأول من الدوري السعودي فاز الهلال 3/0، وفاز الهلال في فبراير الماضي على النصر بنتيجة 2/0 في كأس موسم الرياض.
وآخر فوز للنصر على الهلال كان في أغسطس الماضي في نهائي البطولة العربية.
أما آخر فوز محلي للنصر على الهلال فكان في ديسمبر 2021 وكان في الدوري السعودي وفاز 2/0.