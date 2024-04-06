الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في السوبر السعودي

وفاز الهلال بثلاث نسخ في كأس السوبر السعودي، مقابل نسختين للنصر، ونسخة لكل من الاتحاد والأهلي والشباب والفتح.

وسيلعب الهلال والنصر مرتين في أقل من شهر حيث سيلعبان يوم 16 مايو في الجولة الـ32 من الدوري السعودي.

وفي الدور الأول من الدوري السعودي فاز الهلال 3/0، وفاز الهلال في فبراير الماضي على النصر بنتيجة 2/0 في كأس موسم الرياض.

وآخر فوز للنصر على الهلال كان في أغسطس الماضي في نهائي البطولة العربية.

أما آخر فوز محلي للنصر على الهلال فكان في ديسمبر 2021 وكان في الدوري السعودي وفاز 2/0.