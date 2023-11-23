لماذا مُنع لاعبو ريال مدريد من لمس بيلينغهام في التدريبات؟
عاد جود بيلينغهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى تدريبات الفريق مجددًا إذ خاض جزءًا من الحصة التدريبية أمس في مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية.
ويعاني بيلينغهام من انزلاق في الكتف، منعه من المشاركة مع الفريق قبل التوقف الدولي كما غاب عن مباراتي منتخب إنجلترا الأخيرتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وطلب بيلينغهام المشاركة في مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني أمام قادش يوم الأحد على رغم عدم اكتمال شفائه حسب تقارير إسبانية.
ويخوض ريال مدريد مواجهاته المقبلة في ظل نقص عددي كبير في خطي الهجوم والوسط مع الإصابات التي ضربت الفريق مجددًا مثل أورلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وأخيرًا فنيسيوس جونيور.
وحسب ريليفو، فإن لاعبي ريال مدريد قد منعوا من الاحتكاك مع بيلينغهام أو لمسه خلال الحصة التدريبية أمس الأربعاء خوفًا على اللاعب من تفاقم إصابته في الكتف.
وطلب الجهاز الطبي والفني من اللاعبين عدم الاحتكاك مع لاعب خط الوسط الإنجليزي الذي لم يخض الحصة التدريبية كاملة.
كانت تقارير إسبانية أشارت إلى ثقة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في استعادة بيلينغهام وداني سيبايوس خلال مواجهة قادش وهو أمر قد يخفف الضغط على الفريق في ظل نقص خيارات خطي الهجوم والوسط.
وقد تتسبب إصابات بعض لاعبي الفريق في حصول اللاعب الشاب نيكو باز على فرصة مع الفريق الأول بعدما حظي بثقة كارلو أنشيلوتي خلال الفترة الأخيرة.