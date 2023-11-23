لماذا مُنع لاعبو ريال مدريد من لمس بيلينغهام في التدريبات؟

عاد جود بيلينغهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى تدريبات الفريق مجددًا إذ خاض جزءًا من الحصة التدريبية أمس في مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية.

ويعاني بيلينغهام من انزلاق في الكتف، منعه من المشاركة مع الفريق قبل التوقف الدولي كما غاب عن مباراتي منتخب إنجلترا الأخيرتين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".