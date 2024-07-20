كشفت تقارير صحفية أن آرسنال اقترب بقوة من حسم صفقة ضم ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا، في الميركاتو الحالي.

كانت الصفقة قد شهدت عثرات الفترة الماضية؛ ما جعلها تتوقف، ولكن يبدو أن انفراجة قريبة حدثت بين الطرفين.

وكان المدافع الدولي الإيطالي حديث بطولة "يورو 2024" الأخيرة بعد ظهوره بشكل جيد مع منتخب بلاده، ولذلك تم ربطه بعدد من الأندية.

وأوضحت تقارير سابقة أن بولونيا حدد سعر ريكاردو كالافيوري بـ50 مليون يورو.

ووفقا لما ذكره فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس" فإن "آرسنال اقترب بقوة من التوصل إلى اتفاق كامل مع بولونيا بشأن صفقة كالافيوري".

وتابع: "حدثت مؤخرا مفاوضات إيجابية خلف الكواليس مع وكيل اللاعب أليساندرو لوتشي بشأن الصفقة".

واختتم: "لدى آرسنال ثقة الآن بشأن إبرام الصفقة، لا سيما أنه اتفق على الشروط الشخصية للعقد مع اللاعب حتى يونيو 2029".

وبدأ كالافيوري مسيرته في فريق روما، وانتقل إلى جنوى على سبيل الإعارة قبل الانتقال إلى بازل، ومنه إلى بولونيا.