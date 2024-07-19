تعرض كاظمة الكويتي لموقف محرج في معسكره التدريبي المقام حاليًا في مصر استعدادًا للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي كاظمة عبر موقع إكس صورًا لمباراة ودية خاضها الفريق، مساء أمس الخميس، أمام نادي تليفونات بني سويف الناشط في دوري القسم الثالث في مصر.

وأعلن النادي الكويتي فوزه على تليفونات بني سويف بنتيجة 7-1 ضمن معسكر كاظمة في محافظة الإسكندرية.

ولكن المفاجأة أن نادي تليفونات بني سويف نشر عبر صفحته الرسمية بيانًا نفى خلاله خوض مباراة ودية ضد نادي كاظمة الكويتي من الأساس.

وقال تليفونات بني سويف في بيانه إن فريقه لم يبدأ فترة الإعداد، ولم يخض أي مباريات ودية، معلنًا اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يستغل اسم النادي.

وأكد النادي المصري في بيان جديد أن هناك وكيل لاعبين يدعى سيد رياض انتحل صفقة ممثل نادي تليفونات بني سويف، وأجرى مباراة ودية أمام كاظمة.

وأضاف البيان: " سيتخذ النادي الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص في أسرع وقت حفاظًا على الحقوق القانونية والأدبية للنادي، ونحذر من التعامل مع أي شخص أو شركة تعمل في المجال الرياضي تنتحل اسم النادي من دون إذن مسبق أو سند قانوني".