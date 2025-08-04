210 ملايين يورو.. سر "كنز" برشلونة الجديد

كتب – نور الدين ميفراني

يعيش نادي برشلونة أزمة مالية في المواسم الأخيرة، وتحاول الإدارة برئاسة خوان لابورتا البحث عن حلول وموارد مالية لتجاوز الوضع الحالي؛ وهو الأمر الذي منع الفريق من تسجيل الصفقات الجديدة، حتى الآن، ودخول سوق الانتقالات الصيفية بقوة.

وفي الوقت نفسه تحوّل قميص برشلونة لكنز حقيقي لإدارة النادي أولا، لكونه من أكثر قمصان الأندية مبيعا في العالم وثانيا لعدد المعلنين عليه.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، حققت مبيعات قميص برشلونة الموسم الماضي ما بين 140 و150 مليون يورو، حسب ما ذكره الرئيس خوان لابورتا، لكن العمل الكبير كان مع المعلنين وضم جدد على القميص.

وضم قميص برشلونة خلال الجولة الآسيوية 4 شركات والخامسة كانت علامة كوبي براينت، التي بدأت الخميس الماضي خلال مواجهة سيؤول بعد اتفاق مع شركة نايكي للملابس الرياضية، والتي تتعاون مع علامة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل لمدة 3 سنوات.

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كما تعاقد برشلونة مؤخرا مع حكومة الكونغو الديمقراطية من أجل وضع إعلانات على قميص يخص الجانب السياحي في البلد الأفريقي مقابل أكثر من 10 ملايين يورو خلال 4 مواسم.

ويحصل برشلونة على حوالي 70 مليون يورو من شركة "سبوتيفاي"، كما يتلقى 122 مليون يورو من شركة نايكي، ويتلقى أيضا 19 مليون يورو من معلنين آخرين على القميص.

وبشكل عام سيجني برشلونة خلال الموسم الحالي حوالي 210 ملايين يورو فقط من الإعلانات على قميصه، ولذلك تعد مبيعات القمصان المرتفعة كنزا حقيقيا للإدارة الحالية الساعية لإنعاش خزينة الفريق وحل الأزمة المالية في انتظار افتتاح ملعب "كامب نو" الجديد.