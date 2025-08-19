ليس 20 مليون يورو فقط.. فينيسيوس يصدم ريال مدريد

كتب: نور الدين ميفراني

لازالت قضية تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد تثير الجدل في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين وتأجيلها في انتظار تطورات الموسم الجديد.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 25 سنة في صيف 2027 وترغب إدارة ريال مدريد في تمديده لغاية صيف 2030 لكن وكلاء اللاعب طالبوا بزيادة كبيرة في الراتب وتحدثت تقارير عن المطالبة بمعادلة راتب الفرنسي كليان مبابي ومكافآت كبيرة سنويا.

وكشفت مجموعة من التقارير الإعلامية عن كون ريال مدريد عرض على اللاعب زيادة راتبه من 17 مليون يورو إلى 20 مليون يورو سنويا وهو ما يرفضه وكلاء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويعتقد الوكلاء أن الزيادة في الراتب قليلة وغير منطقية لوزن النجم البرازيلي في الفريق وقيمته الحالية في عالم كرة القدم ويطالبون بـ20 مليون يورو راتبا سنويا و10 ملايين يورو مكافآت سنوية أيضا ليصل المجموع إلى 30 مليون يورو سنويا.

وقدم فينيسيوس جونيور موسما سيئا لم يرتقِ لمستوى التطلعات ولا لمستواه في موسم 2023-2024 حيث قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وخسر الكرة الذهبية بشكل مفاجئ لفائدة الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي لكنه فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".

و تلقى النجم البرازيلي سابقا عرضا خرافيا من دوري روشن السعود؛ إذ ذكرت تقارير أن ريال مدريد قد يضطر لبيعه في حال عدم تجديد عقده في صيف 2026، فيما يفكر اللاعب ووكلاؤه في إنهاء الموسم الحالي والجلوس لطاولة المفاوضات مع إدارة الفريق الملكي.