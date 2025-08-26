التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
هل ينوي مجلس إدارة الزمالك الاستقالة بسبب سحب أرض أكتوبر؟

هل ينوي مجلس إدارة الزمالك الاستقالة بسبب سحب أرض أكتوبر؟
مجلس إدارة الزمالكالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 7:03 ص

كشفت مصادر، عن حقيقة استعداد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، للتقدم باستقالته على خليفة أزمة سحب أرض النادي بمدية 6 أكتوبر.

ويعيش نادي الزمالك على صفيح ساخن، بعد قرار سحب الأرض، ثم إصدار بيان من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يعرض فيه الحصول على قطعة أرض بديلة، بعد تحويل ملف الأرض للنيابة العامة.

وحرصت الوزارة، وفقا لبيانها، على الشفافية والحفاظ على المال العام، مع التأكيد على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء لإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي إلى أن تفضي النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.

هل يتقدم مجلس الزماك باستقالته؟

كشفت قناة "النهار"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك طلب عقد اجتماع مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث أزمة سحب أرض أكتوبر.

وأشارت القناة إلى أن بعض الأصوات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، طالبت حال فشل الخروج بنتائج جيدة خلال الاجتماعات بضرورة تقديم المجلس لاستقالته.

وأشارت إلى أن الأمور سوف يتم حسمها عقب الاجتماع بين مجلس الزمالك ووزير الرياضة خلال الساعات المقبلة، ولكن لا توجد أي نية لتقديم استقالة حتى الآن.

