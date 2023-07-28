أس: باريس سان جيرمان ينتظر اتصال ريال مدريد لحسم صفقة مبابي
قالت صحيفة "أس" إن باريس سان جيرمان ينتظر اتصالًا من ريال مدريد لحسم صفقة كيليان مبابي.
وسعى باريس سان جيرمان بكل الطرق الممكنة لبيع مبابي هذا الصيف، غير أنه لم يجد أي رد فعل من اللاعب الذي أكد أنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل.
وذكرت "أس" أن الوقت بدأ ينفد أمام باريس سان جيرمان الذي ينتظر اتصالًا من ريال مدريد لإيداع مبلغ كبير من المال وإتمام الصفقة.
وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان حاول إيجاد مخرج منذ إبلاغ مبابي النادي أنه لن يفعل بند التجديد حتى يونيو 2025، رغم أن النادي لم ينجح حتى الوقت الحالي.
وآخر محاولات باريس سان جيرمان كانت الموافقة على عرض الهلال السعودي، لكن مبابي لم يرغب حتى في الجلوس مع الوفد السعودي الذي سافر إلى باريس لمحاولة إقناع قائد المنتخب الفرنسي، الذي يتبقى عام في عقده مع باريس سان جيرمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يدرك أن الوضع ليس تحت السيطرة، وأن إبعاد مبابي عن جولة اليابان إجراء غير كافٍ لتغيير رأي اللاعب.
وكان التهديد بترك مبابي لمدة عام في المدرجات أحد الإجراءات الأخرى التي ألمح إليها باريس سان جيرمان في محاولة للسعي لتسريع بيع مبابي.
وقالت "أس": "لو كان لدى باريس سان جيرمان أي أمل، ولو ضئيل، في التمكن من التوصل لاتفاق للتجديد مع مبابي، لما قبل عرض الهلال بهذه السهولة".
ونوهت إلى أن إبقاء مبابي (24 عامًا) في المدرجات لمدة عام سيؤدي إلى مشكلة مقلقة في فرنسا مع تبقي عام واحد على أولمبياد باريس.
كما أن الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين سيتخذ إجراءات قانونية إذا تم تمديد عزل مبابي، المحمي أيضًا بموجب القانون.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من المستبعد أن يكون باريس سان جيرمان هو من سيطرق أبواب ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز لإبلاغه أنهم يعتزمون بيع مبابي.
كما قد يكون وجود وسطاء أمرًا حاسمًا لإتمام الصفقة، طالما أن هناك إرادة حقيقية في ريال مدريد للتوقيع مع مبابي.