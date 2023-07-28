أس: باريس سان جيرمان ينتظر اتصال ريال مدريد لحسم صفقة مبابي

قالت صحيفة "أس" إن باريس سان جيرمان ينتظر اتصالًا من ريال مدريد لحسم صفقة كيليان مبابي.

وسعى باريس سان جيرمان بكل الطرق الممكنة لبيع مبابي هذا الصيف، غير أنه لم يجد أي رد فعل من اللاعب الذي أكد أنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل.

وذكرت "أس" أن الوقت بدأ ينفد أمام باريس سان جيرمان الذي ينتظر اتصالًا من ريال مدريد لإيداع مبلغ كبير من المال وإتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان حاول إيجاد مخرج منذ إبلاغ مبابي النادي أنه لن يفعل بند التجديد حتى يونيو 2025، رغم أن النادي لم ينجح حتى الوقت الحالي.