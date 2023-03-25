المكسيك تطلب رسميا استضافة أولمبياد 2036

وفي سبتمبر الماضي كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، خلال استقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

من جانبه، أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس أولمبياد 2024، بينما تستضيف مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أولمبياد 2028، على أن يقام أولمبياد 2032 في مدينة برزبين الأسترالية.

ولم تسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو أفريقية.