جماهير النصر تبدأ في شراء قمصان كريستيانو رونالدو (فيديو وصور)
توافدت جماهير نادي النصر السعودي على متاجر الفريق في المملكة، لطباعة "تيشيرت" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الإعلان عن التوقيع معه رسميًا.
وأعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لينضم إلى صفوف الفريق "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي ستبدأ يوم الأحد القادم.
وانتشرت صورًا لجماهير نادي النصر، في متاجر الفريق وهي تقوم بطباعة اسم ورقم رونالدو، وشراء تيشيرت النجم البرتغالي، رغم عدم الإعلان الرسمي من جانب إدارة النصر.
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر السعودي لمدة عامين بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.
وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا قال فيه: "الرياضي الأعظم ينضم للنادي الأعظم".
وأضاف: "وقع مسلي آل معمر رئيس النادي عقدًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يمتد حتى 2025".
وقال النصر إن رونالدو سيرتدي الرقم 7 مع الفريق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مراسم التوقيع جرت في العاصمة الإسبانية مدريد.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الصفقة ستكلف خزائن النادي السعودي نحو 200 مليون يورو (نحو 214 مليون دولار) في العام الواحد ما يجعل النجم البرتغالي الأعلى أجرا في العالم بعدما رفض عرضا سابقا من النصر في الصيف الماضي.
وكانت صحيفة (ماركا) الإسبانية قد ذكرت أمس الخميس أن النصر ينتظر وصول رونالدو وإتمام التعاقد في أول أيام عام 2023، ليواصل مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين، أمثال زميله السابق في ريال، سيرجيو راموس.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع راموس (36 عاما) بالانضمام للفريق في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو الشهر الماضي بعد أن قال قائد منتخب البرتغال في مقابلة تلفزيونية إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الذي انضم إليه في أغسطس/ آب 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.