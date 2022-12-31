جماهير النصر تبدأ في شراء قمصان كريستيانو رونالدو (فيديو وصور)

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الصفقة ستكلف خزائن النادي السعودي نحو 200 مليون يورو (نحو 214 مليون دولار) في العام الواحد ما يجعل النجم البرتغالي الأعلى أجرا في العالم بعدما رفض عرضا سابقا من النصر في الصيف الماضي.

وكانت صحيفة (ماركا) الإسبانية قد ذكرت أمس الخميس أن النصر ينتظر وصول رونالدو وإتمام التعاقد في أول أيام عام 2023، ليواصل مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين، أمثال زميله السابق في ريال، سيرجيو راموس.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع راموس (36 عاما) بالانضمام للفريق في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو الشهر الماضي بعد أن قال قائد منتخب البرتغال في مقابلة تلفزيونية إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الذي انضم إليه في أغسطس/ آب 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.