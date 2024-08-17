كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات حالة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بعدما أقلق جماهير ناديه إثر شكواه من الإرهاق، ما منعه من دخول التدريبات الأخيرة مع زملائه، قبل مواجهة الهلال، مساء السبت، في نهائي السوبر السعودي.

وضرب النصر موعدًا مع الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما نجح في تخطي عقبة التعاون في الدور نصف النهائي من البطولة بهدفين دون رد.

وتأهل الهلال، حامل لقب السوبر السعودي، إلى النهائي عقب الفوز على الأهلي 4-1 بركلات الترجيح.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن "رونالدو شارك في التدريبات اللياقية والتكتيكية، ولكنَّه شعر بإرهاق، منعه من دخول التقسيمة الأخيرة مع زملائه".

وحل البرازيلي أندرسون تاليسكا عوضًا عن النجم البرتغالي في مركز الهجوم خلال التدريب، التي استمرت 15 دقيقة، بينما لعب أيمن يحيى في خانة الجناح الأيمن.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن رونالدو سيوجَد بقائمة الفريق، ما يعني تجاوزه حالة الإرهاق التي يعاني منها، ليتواجد بشكل أساسي في "الديربي"، الذي يحتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.