أول تعليق من رئيس برشلونة على انضمام مبابي لريال مدريد (فيديو)

علّق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على انضمام كيليان مبابي إلى غريمه ريال مدريد رسميا، بعقد لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأعلن ريال مدريد، يوم الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني لمدة خمس سنوات، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لينتهي الجدل بشأن صفقة طال انتظارها لسنوات، ويظفر بطل دوري أبطال أوروبا بأحدث نجومه العالميين.

وقال لابورتا، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: كمشجع للبارسا، توقيع مبابي لريال مدريد ليس أفضل الأخبار.. هم أحرار في فعل ما يريدونه، ولكنني أفضّل فلسفة النادي مع اللامسيا، لصناعة لاعبين جاهزين للفريق الاول لديهم حاضر ومستقبل، ومن ناحية ما، يشكلون فريقًا سيكون تنافسيًا جدًا وفي الميدان سنكون مستعدين للتنافس للفوز بالمباريات".