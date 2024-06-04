أول تعليق من رئيس برشلونة على انضمام مبابي لريال مدريد (فيديو)
علّق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على انضمام كيليان مبابي إلى غريمه ريال مدريد رسميا، بعقد لمدة 5 مواسم مقبلة.
وأعلن ريال مدريد، يوم الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني لمدة خمس سنوات، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لينتهي الجدل بشأن صفقة طال انتظارها لسنوات، ويظفر بطل دوري أبطال أوروبا بأحدث نجومه العالميين.
وقال لابورتا، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: كمشجع للبارسا، توقيع مبابي لريال مدريد ليس أفضل الأخبار.. هم أحرار في فعل ما يريدونه، ولكنني أفضّل فلسفة النادي مع اللامسيا، لصناعة لاعبين جاهزين للفريق الاول لديهم حاضر ومستقبل، ومن ناحية ما، يشكلون فريقًا سيكون تنافسيًا جدًا وفي الميدان سنكون مستعدين للتنافس للفوز بالمباريات".
وأضاف: "أنا متفائل بطبيعتي، نحن نعمل على الالتزام بقاعدة (1-1) لنتمكن من تسجيل لاعبين جدد بسهولة أكبر، كما نتطلع إلى العودة إلى ملعب كامب نو هذا الموسم، سنعود في نهاية هذا العام".
رحيل تشافي
وتطرق لابورتا للحديث عن أزمة رحيل تشافي هيرنانديز، قائلا: "لقدم قام بعمل رائع، حيث تولى الفريق في وقت صعب للغاية، قبلت استقالة تشافي المؤجلة في يناير؛ لأنه مشجع بارسا حقيقي، وفي نهاية الموسم، أخبرنا تشافي بأنه يود الاستمرار، سألته إن كان يؤمن بهذا الفريق، فأجابني بنعم، تشافي غيّر خطابه في تصريحاته وقدم بعض الطلبات للمدير الرياضي، بالنسبة لي تغيّرت الرؤية.. كان يجب إعطاء دفعة جديدة لهذه التشكيلة، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق المزيد معها".
وأوضح: "أتيحت لنا الفرصة لجلب هانزي فليك، الذي يعتقد أنه قادر على الفوز بأي فريق آخر مع هؤلاء اللاعبين، أنهينا الأمور بشكل جيد مع تشافي، في المقابل تصرف هو الآخر بشكل جيد، وستكون أبواب النادي مفتوحة له دائما لأنه أسطورة".
وأشار: "إقالة تشافي أصعب قرار اضطررت إلى اتخاذه، لقد حدث ذلك مع ليونيل ميسي، وبوسكيتس، جوردي ألبا، وكومان، يجب أراعي مصلحة النادي أولاً، هكذا يتم اتخاذ جميع القرارات".