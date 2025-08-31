خسارة الأهلي والزمالك.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الخامسة

تلقّى الزمالك الهزيمة الأولى في الدوري المصري هذا الموسم مساء اليوم الأحد على يد وادي دجلة بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة على ملعب "السلام".

وحقق المصري البورسعيدي فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه كهرباء الإسماعيلية في وقت سابق مساء الأحد كما فاز مودرن سبورت على حساب ضيفه حرس الحدود بهدف دون رد.

وتعادل سموحة مع ضيفه بتروجت دون أهداف في ختام الجولة الخامسة التي شهدت فوز بيراميدز على منافسه الأهلي بهدفين دون رد.

وأسدل الستار على منافسات الجولة التي شهدت خسارة الأهلي والزمالك بينما فاز غزل المحلة على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 بينما تعادل الجونة مع زد بهدف لكل منهما وأيضاً تعادل البنك الأهلي مع طلائع الجيش دون أهداف.

وفاز إنبي على الاتحاد بنتيجة 3-0 بينما تغلب سيراميكا كليوباترا على المقاولون العرب بنتيجة 1-0.

وشهدت الجولة رحيل الثنائي الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي وطارق مصطفى مدرب البنك الأهلي:

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الخامسة:

1. المصري (11 نقطة)

2. الزمالك (10 نقاط)

3. مودرن سبورت (10 نقاط)

4. بتروجت (9 نقاط)

5. بيراميدز (8 نقاط)

6. إنبي (8 نقاط)

7. غزل المحلة (7 نقاط)

8. سموحة (7 نقاط)

9. سيراميكا كليوباترا (7 نقاط)

10. وادي دجلة (7 نقاط)

11. زد (6 نقاط)

12. الجونة (6 نقاط)

13. الأهلي (5 نقاط)

14. حرس الحدود (5 نقاط)

15. الطلائع (5 نقاط)

16. البنك الأهلي (4 نقاط)

17. الإسماعيلي (4 نقاط)

18. الاتحاد (4 نقاط)

19. المقاولون (نقطتان)

20. كهرباء الإسماعيلية (نقطتان)

21. فاركو (نقطة واحدة)