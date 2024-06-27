يورو 2024: توقعات الذكاء الاصطناعي لربع النهائي تصدم أردا غولر

سويسرا وإيطاليا

المباراة التي تقام، مساء السبت المقبل، لن تكون سهلة على الفريقين، فبطل النسخة الماضية عانى في دور المجموعات وكاد يغادر البطولة لولا الهدف المتأخر ضد كرواتيا.

وفي الوقت نفسه فشل المنتخب السويسري في تحقيق أي انتصار بعد ذلك الذي حققه في مباراته الافتتاحية ضد المجر بثلاثة أهداف لهدف، لكن المؤشر الجيد أن الفريق نجح في التسجيل في كل مواجهة حتى تلك الأصعب ضد ألمانيا، عكس إيطاليا التي عجزت عن هز شباك إسبانيا.

رأي الذكاء الاصطناعي:

ترى واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي ظهرت في السنوات الماضية "ChatGPT" أن توقع نتيجة المباراة ليس بالأمر السهل وأن المستويات متقاربة بين الثنائي، لكنها رجحت كفة إيطاليا.