يورو 2024: توقعات الذكاء الاصطناعي لربع النهائي تصدم أردا غولر
اختتم أخيرًا دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي شهدت منافسة قوية للغاية بين 24 فريقًا على الصعود إلى دور الـ 16.
ثمن نهائي البطولة سيشهد بعض المواجهات القوية، التي سنحاول فيما يأتي أن نقرأ ما بين سطورها ونترك الإجابة عن سؤال من يصعد للدور التالي في يد الذكاء الاصطناعي:
سويسرا وإيطاليا
المباراة التي تقام، مساء السبت المقبل، لن تكون سهلة على الفريقين، فبطل النسخة الماضية عانى في دور المجموعات وكاد يغادر البطولة لولا الهدف المتأخر ضد كرواتيا.
وفي الوقت نفسه فشل المنتخب السويسري في تحقيق أي انتصار بعد ذلك الذي حققه في مباراته الافتتاحية ضد المجر بثلاثة أهداف لهدف، لكن المؤشر الجيد أن الفريق نجح في التسجيل في كل مواجهة حتى تلك الأصعب ضد ألمانيا، عكس إيطاليا التي عجزت عن هز شباك إسبانيا.
رأي الذكاء الاصطناعي:
ترى واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي ظهرت في السنوات الماضية "ChatGPT" أن توقع نتيجة المباراة ليس بالأمر السهل وأن المستويات متقاربة بين الثنائي، لكنها رجحت كفة إيطاليا.
ألمانيا والدنمارك
أصحاب الأرض قدموا بطولة قوية حتى تأخروا للحظات الأخيرة ضد سويسرا وهنا بدأت الشكوك حول الماكينات.
لكن ضد الدنمارك لا يجب أن يكون هناك الكثير من المخاوف في ظل تواضع نتائج وأداء الفريق الإسكندنافي في البطولة حتى الآن، حيث صعدوا لدور الـ16 بثلاثة تعادلات ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
رأي الذكاء الاصطناعي:
الاختيار هنا لم يكن صعبًا بأي شكل من الأشكال على "ChatGPT"، التي اختارت دون الكثير من النقاش المنتخب الألماني للصعود للدور التالي.
إنجلترا وسلوفاكيا
الماضي السلوفاكي ضد إنجلترا غير مبشر أبدًا لكتيبة شكرينيار، في ظل عدم تحقيق انتصارات تذكر على الأسود الثلاثة.
لكن رغم ذلك فإن مفاجأة الفوز على بلجيكا في بداية مشوار الفريق في البطولة تمنحهم قوة إضافية في مواجهة إنجلترا التي لا تقدم أفضل مستوياتها وسجلت هدفين في ثلاث مواجهات.
رأي الذكاء الاصطناعي:
تصر الأداة على أن أداء الفريقين في يوم المباراة قد يكون حاسمًا في النتيجة، رغم ذلك لم تنكر أن إنجلترا هي المرشح الأبرز للفوز.
إسبانيا وجورجيا
المباراة الثانية ليوم الأحد المقبل ستكون بين إسبانيا الوحيدة التي حققت العلامة الكاملة في البطولة، وجورجيا التي صعدت إلى دور الـ16 بفوز تاريخي على البرتغال.
المنطق يقف في صالح المنتخب الإسباني، لكن مفاجأة جورجيا الأخيرة قد تجعل الأمور متوازنة بشكل أكبر.
رأي الذكاء الاصطناعي:
كفة إسبانيا رجحت بشكل سريع بمجرد السؤال عن الفريق الذي سيمر إلى الدور التالي بين الفريقين.
فرنسا وبلجيكا
لا يلعب الفريقان أفضل بطولة لهما، وكل منهما يتواجد في هذا الدور بفوز وحيد في دور المجموعات لذلك هناك شكوك كبيرة حول نتيجة تلك المواجهة.
هنا حقًا من الممكن ألا تحسم تلك المباراة إلا بصافرة النهاية في ظل المستويات المتقاربة بين الفريقين في النسخة الحالية من البطولة.
رأي الذكاء الاصطناعي:
يرى نموذج "ChatGPT" أن كلا الفريقين قادر على تحقيق الفوز، لكن في نهاية المطاف رشح المنتخب الفرنسي للصعود.
البرتغال وسلوفينيا
ورغم الخسارة المفاجئة من المنتخب الجورجي في ختام دور المجموعات، فإن المنتخب البرتغالي قد قدَّم بطولة جيدة للغاية حتى تلك اللحظة، على عكس نظيره السلوفيني الذي يتواجد فقط في تلك المرحلة من البطولة لأن أصحاب المركز الثالث يشاركون.
سلوفينيا لم تجمع إلا ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، لكن يحسب لها تعطيل إنجلترا والدنمارك في طريقهما بالبطولة.
رأي الذكاء الاصطناعي:
الكفة هناك مالت بشكل واضح نحو المنتخب البرتغالي، وكان لوجود كريستيانو رونالدو العامل الأكبر في ذلك الخيار.
رومانيا وهولندا
لم يتوقع أحد أن يتم جمع اسم الفريقين في جملة واحدة في الظروف الراهنة لهما، حيث حققت هولندا فوزًا وحيدًا في دور المجموعات، أما رومانيا فقد كانت من الأحصنة السوداء في البطولة.
في ظروف عادية كان يجب ترشيح هولندا للمرور من دور الـ16، لكن في الوضع الحالي قد تحقق رومانيا فوزها الأول على حساب الطواحين في اليورو.
رأي الذكاء الاصطناعي:
رشح "ChatGPT" المنتخب الهولندي للفوز لعوامل تاريخية وفنية، لكن في الوقت نفسه لم يستبعد حدوث مفاجأة في تلك المواجهة.
النمسا وتركيا
الثنائي هما مفاجأتان من مفاجآت دور المجموعات بعدما نجحا في تحقيق الفوز في مواجهتين من أصل ثلاث وهو ما لم يتوقعه أكبر المتفائلين في بلادهما.
مثل تلك المواجهات لن تحسم إلا في الأمتار الأخيرة، فالماضي السابق بين الفريقين خير دليل على ذلك، حيث تتوازن النتائج بينهما بشكل واضح.
رأي الذكاء الاصطناعي:
ستكون مباراة متكافئة بين فريقين قدما أكثر من المتوقع، رغم ذلك يملك المنتخب النمساوي أفضلية بسيطة على رفاق أردا غولر بسبب التنظيم الأفضل والاستمرارية.