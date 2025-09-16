بث مباشر لمباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

يترقب عشاق كرة القدم مباراة مثيرة تجمع نادي الهلال السعودي بنظيره الدحيل القطري، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

ستُقام المواجهة على ملعب "المملكة آرينا"، معقل الهلال، حيث يراهن "الزعيم"، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، على قوة تشكيلته المليئة بالنجوم مثل الأوروغوياني داروين نونيز والبرازيلي مالكوم مع دعم جماهيره، لتحقيق انطلاقة مميزة في البطولة.

في المقابل، يسعى الدحيل لتحدي الهلال على أرضه وخطف نقاط المباراة في إطار المنافسة الخليجية والعربية القوية.

ويقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال السطور القادمة:

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 1: هجوم وضغط قوي من الهلال على مرمى الدحيل.

الدقيقة 3: هجمة مرتدة خطيرة للدحيل ولكن يتدخل دفاع الهلال وينقذ الموقف.