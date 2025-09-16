ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

logo
رياضة

بث مباشر لمباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

بث مباشر لمباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة
فريق الهلال السعوديالمصدر: حساب الهلال السعودي على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

يترقب عشاق كرة القدم مباراة مثيرة تجمع نادي الهلال السعودي بنظيره الدحيل القطري، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

أخبار ذات علاقة

من مباراة الهلال والقادسية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا

  

أخبار ذات علاقة

فريق الهلال السعودي

5 أشياء تخيف الدحيل من نسخة الهلال المرعبة

 

ستُقام المواجهة على ملعب "المملكة آرينا"، معقل الهلال، حيث يراهن "الزعيم"، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، على قوة تشكيلته المليئة بالنجوم مثل الأوروغوياني داروين نونيز والبرازيلي مالكوم مع دعم جماهيره، لتحقيق انطلاقة مميزة في البطولة.

 

 

في المقابل، يسعى الدحيل لتحدي الهلال على أرضه وخطف نقاط المباراة في إطار المنافسة الخليجية والعربية القوية.

 

 

ويقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال السطور القادمة:

 

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 1: هجوم وضغط قوي من الهلال على مرمى الدحيل.

الدقيقة 3: هجمة مرتدة خطيرة للدحيل ولكن يتدخل دفاع الهلال وينقذ الموقف.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC