كشفت تقارير إعلامية أن عبد العزيز العمران المرشح لتولي رئاسة النصر السعودي "مؤقتا" خلفا لإبراهيم المهيدب، الذي تقدم باستقالته، مساء الثلاثاء، رفض الإقدام على هذه الخطوة.

وأعلن المهيدب، رئيس الشركة غير الربحية في نادي النصر، تقديم استقالته من منصبه، وكتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع ‏ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح".

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وأوضحت التقارير، أنه "بحسب النظام وبعد استقالة إبراهيم المهيدب وبعد قبولها، فإن نائب الرئيس الأستاذ عبدالعزيز العمران يتولى أعمال رئاسة نادي النصر، حتى عقد الجمعية العمومية".

ولكن الإعلامي الرياضي علي العنزي، كشف عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "عبد العزيز العمران رفض تولى كرسي رئاسة النصر، بسبب تواجد الرئيس التنفيذي الإيطالي غويدو فينغا".

ولم تصدر وزارة الرياضة السعودية أي قرار رسمي، حتى الآن، بشأن استقالة المهيدب أو تعيين من سيخلفه في كرسي رئاسة "العالمي".

وكان الهلال قد تغلب على غريمه المحلي النصر 4-1 يوم السبت الماضي في نهائي كأس السوبر السعودية ليحرز الهلال اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ليواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

ويستهل النصر، وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره في الدوري، مساء الخميس، عندما يستضيف الرائد.