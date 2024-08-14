كشفت تقارير صحفية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من التواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه أمام التعاون، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم الأربعاء، ليواجه الفائز موعدًا مع الهلال الذي فاز على الأهلي بركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 يوم السبت المقبل.

وكان النصر قد تأهل إلى كأس السوبر السعودي إثر حلوله وصيفًا على صعيدَي "روشن" وكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تأهّل التعاون بوصفه رابع ترتيب الدوري.

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وأسفرت أولى مباريات السوبر، مساء الثلاثاء، عن فوز الهلال على الأهلي بركلات الترجيح "4-1"، بعد التعادل بهدف لمثله، وصعوده إلى المباراة النهائية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن البرازيلي أندرسون تاليسكا سيبقى على مقاعد بدلاء نادي النصر في مواجهة التعاون اليوم، وسيعوضه أيمن يحيى بالتشكيلة الأساسية للفريق.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا، شارك في الأيام الأخيرة بتدريبات نادي النصر، عقب تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

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وأوضحت الصحيفة أن، لويس كاسترو، مدرب نادي النصر، يعزم الدفع بالثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى في هجوم الفريق "العالمي" ضد التعاون.

ولم يشارك رونالدو في معسكر الفريق الخارجي أو أي مباراة ودية خلال الفترة الماضية، بسبب حصوله على راحة سلبية إثر مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة "يورو 2024"؛ ليكون الظهور الرسمي الأول له مع الفريق، مساء الأربعاء، ضد التعاون.