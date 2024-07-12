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رياضة

ألكاراز يطيح بالروسي ميدفيديف ويبلغ نهائي ويمبلدون

ألكاراز يطيح بالروسي ميدفيديف ويبلغ نهائي ويمبلدون
كارلوس ألكاراز المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 4:09 م

استعاد كارلوس ألكاراز أخيرا أفضل مستوياته ليتغلب على دانييل ميدفيديف، ويصعد لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية تواليا، إذ تعافى حامل اللقب من مجموعة أولى متقلبة ليهزم منافسه الروسي 6-7 و6-3 و6-4 و6-4، اليوم الجمعة.

وافتقر ألكاراز، الذي عانى تراجع التركيز خلال مبارياته في هذه النسخة حتى الآن، للقوة، ليحسم ميدفيديف المجموعة الأولى بعد شوط فاصل.

لكنه رفع مستواه ليطيح بالمصنف الخامس الروسي من الدور قبل النهائي للعام الثاني على التوالي.

 

 

ويواجه ألكاراز الآن إما نوفاك ديوكوفيتش، الذي تغلب عليه ليحقق اللقب العام الماضي، أو الإيطالي لورينتسو موسيتي، الذي وصل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

ويمبلدونالتنس

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