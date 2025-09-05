غضب عارم.. صورة زيزو تفجر أزمة لمنتخب مصر قبل مباراة إثيوبيا (شاهد)

تسبب الحساب الرسمي للمنتخب المصري بغضب عارم بين الجماهير قبل المواجهة المرتقبة للفريق ضد إثيوبيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإثيوبي، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

ويحل منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة كل من منتخبات بوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.

ويخوض منتخب مصر مباراته محتلاً صدارة المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا لكأس العالم برصيد 16 نقطة، فيما تستقر إثيوبيا بالمركز الخامس، ولديها 6 نقاط.

ونشر الحساب الرسمي للفراعنة على "فيسبوك" رسالة دعم للمنتخب بتعليق "عودة الفراعنة نراكم في استاد القاهرة".

ولكن الأمر الذي أغضب الجماهير هو وضع صورة لأحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي، بقميص منتخب مصر، وهو ما أثار أزمة بين الجماهير، خاصة جمهور الزمالك الذي بدا غاضبا في التعليقات، وتساءلوا عن سر وضع صورة "زيزو" بالتحديد وليس صورة للاعب مثل محمد صلاح، نجم ليفربول، أو عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي.

وقال أحد المتابعين: "منتخب به صلاح ومرموش ومصطفى محمد فيقوم المسؤول عن صفحة لمنتخب وطني بوضع صورة للاعب عليه كلام ومشاكل بين أكبر جمهورين في مصر ونرجع نقول تعصب وجهل؟!".

وأثار انتقال زيزو من الزمالك بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض الموسم الماضي إلى الغريم الأزلي، الأهلي، أزمة كبيرة بين قطبي الكرة المصرية، التي ما زالت مستمرة حتى الآن بتبادل الشكاوى بين اللاعب وناديه السابق.

يذكر أن فوز منتخب مصر على إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة الثامنة في التوقف الحالي يعني تأهل الفراعنة مباشرة إلي كأس العالم دون النظر إلى نتائج المباراتين القادمتين في شهر أكتوبر بالجولة التاسعة والعاشرة.