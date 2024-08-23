أطلق سامي النجعي، نجم نادي النصر السعودي، تصريحًا مثيرًا للغاية تجاه مدربه البرتغالي لويس كاسترو عقب لقاء الرائد.

وتعادل النصر مع ضيفه الرائد بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للدوري السعودي على ملعب "الأول بارك".

وتقدم النصر في المباراة بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو بينما تعادل للرائد اللاعب محمد فوزير من ضربة جزاء.

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وقال سامي النجعي في مقابلة عبر قناة SSC عقب اللقاء:" الحمد لله، كنا ننوي تقديم بداية أفضل في الدوري ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف:"أمامنا موسم طويل لتحسين النتائج، وسنقاتل لإعادة النصر إلى وضعه الطبيعي".

وعن الأسباب الفنية التي جعلت مهمة النصر غير مكتملة في تحقيق الفوز على حساب الرائد، قال النجعي:"لا أستطيع الرد على هذه الأمور وهذا السؤال يستطيع لويس كاسترو مدرب الفريق الإجابة عنه".

وعن الأمور التي أراد كاسترو تحسينها بمشاركة النجعي كبديل في الشوط الثاني، رد نجم النصر قائلًا:"اسألوا كاسترو".

وشارك سامي النجعي كبديل في تشكيل النصر على حساب عبد الله الخيبري في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

وتحيط الشكوك بمستقبل كاسترو مع نادي النصر بعد البداية الباهتة في الموسم المحلي بخسارة لقب كأس السوبر على يد الهلال بنتيجة 1-4 في المباراة النهائية ثم التعادل في افتتاح مشواره بالدوري أمام الرائد.