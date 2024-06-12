الأوكراني لونين يؤجل حسم مستقبله مع ريال مدريد

كشفت تقارير إخبارية مقربة من ريال مدريد أن الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى الفريق الملكي لم يرد على العرض الذي قدمه له النادي لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

وقالت المصادر ذاتها، إن الغموض لا يزال يسيطر على مستقبل الحارس الأوكراني مع الفريق الملكي منذ نهاية الموسم الماضي خاصة بعدما فقد مكانه في مرمى الفريق بمجرد عودة البلجيكي تيبو كورتوا من الإصابة بعد 8 أشهر من الغياب عن الميادين.