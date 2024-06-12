الأوكراني لونين يؤجل حسم مستقبله مع ريال مدريد
كشفت تقارير إخبارية مقربة من ريال مدريد أن الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى الفريق الملكي لم يرد على العرض الذي قدمه له النادي لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2025.
وقالت المصادر ذاتها، إن الغموض لا يزال يسيطر على مستقبل الحارس الأوكراني مع الفريق الملكي منذ نهاية الموسم الماضي خاصة بعدما فقد مكانه في مرمى الفريق بمجرد عودة البلجيكي تيبو كورتوا من الإصابة بعد 8 أشهر من الغياب عن الميادين.
وقدمت إدارة ريال مدريد عرضا لأندريه لونين لتمديد ارتباطه مع النادي حتى موسم 2028 ـ 2029 لكن الحارس لم يرد على العرض ولا يعرف ما إذا كان سيستمر في ريال مدريد ام لا. ويملك الأوكراني البالغ من العمر 25 عاما، عروضا من أندية إنجليزية وفقا للتقارير ذاتها وهو ما أجّل اتخاذه القرار النهائي وسح مستقبله مع بطل أوروبا.
وخاض لونين خلال الموسم الجاري 31 مباراة في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من بينها 8 مواجهات في دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي ساهم بقسط وافر في التتويج بها.