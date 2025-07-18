لا تفعل هذا الخطأ.. مورينيو يحذر خصوم كريستيانو رونالدو

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، تحذيراً صارماً إلى منافسي وخصوم مواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وتحدث مورينيو في حواره عبر شبكة TALK SPORT البريطانية عن رونالدو الذي تدرب تحت قيادته في صفوف ريال مدريد الإسباني خلال المدة بين 2010 حتى 2013.

أخبار ذات علاقة "صديق رونالدو" مديرا رياضيا للنصر السعودي

وسجل رونالدو تحت قيادة مورينيو 168 هدفاً وقدم 49 تمريرة حاسمة خلال 164 مباراة.

وقال مورينيو في حديثه عن رونالدو:" لن أقول شيئاً مختلفاً عن قدرات رونالدو التي يعلمها الجميع ولكن كمنافس لرونالدو يجب أن تكون هادئاً لأقصى درجة ولا تتفوه بأي كلمة خاطئة عنه".

وأضاف:" رونالدو يحول هذه الكلمات إلى حافز لتقديم أفضل ما لديه فهو لاعب يمتلك عقلية قوية ويستطيع التعامل مع الضغوط باقتدار".

وجدد رونالدو صاحب الـ 40 عاماً عقده مع النصر السعودي لموسمين قادمين حتى صيف 2027.

وقاد النجم المخضرم منتخب البرتغال نحو التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد التغلب على إسبانيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح خلال شهر يونيو الماضي.

أخبار ذات علاقة مع جيسوس ورونالدو.. 3 ضمانات لموسم أسطوري للنصر السعودي

وسجل رونالدو هدف التعادل لمنتخب بلاده في الوقت الأصلي الذي انتهى بنتيجة 2-2.