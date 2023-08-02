أوسوريو عن مباراة الزمالك والنصر: سنواجه خصمًا قويًّا يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية

تحدث خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مواجهة غريمه النصر السعودي، التي تجمع الفريقين، غدًا الخميس، في الجولة الثالثة للبطولة العربية.

ويصطدم الزمالك بنظيره النصر، في المباراة التي ستقام خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية في السادسة من مساء الغد بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويتواجد الفريق الأبيض في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية برفقة كل من النصر والاتحاد المنستيري والشباب.

وحقق الزمالك الفوز في المباراة الأولى أمام الاتحاد المنستيري، وتلقى هزيمة من الشباب في الجولة الثانية.