أوسوريو عن مباراة الزمالك والنصر: سنواجه خصمًا قويًّا يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية

أوسوريو عن مباراة الزمالك والنصر: سنواجه خصمًا قويًّا يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية
تحدث خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن مواجهة غريمه النصر السعودي، التي تجمع الفريقين، غدًا الخميس، في الجولة الثالثة للبطولة العربية.
ويصطدم الزمالك بنظيره النصر، في المباراة التي ستقام خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية في السادسة من مساء الغد بتوقيت القاهرة والسعودية.
ويتواجد الفريق الأبيض في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية برفقة كل من النصر والاتحاد المنستيري والشباب.
وحقق الزمالك الفوز في المباراة الأولى أمام الاتحاد المنستيري، وتلقى هزيمة من الشباب في الجولة الثانية.
وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الأربعاء: "سنواجه خصمًا قويًّا، يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية من الناحية المادية، عكس الزمالك الذي يمر بظروف سيئة، النصر يضم لاعبين مؤهلين للعب مع أفضل الفرق الأوروبية".
وأضاف: "فرصة رائعة لنا لكي ننافس أمام فريق في هذا المستوى، واجهنا فريق الشباب وكان خصمًا قويًّا ورائعًا، قدمنا مستويات متميزة، وكنا نستحق نتيجة أفضل، ومواجهة النصر ستكون صعبة على كلا الطرفين".
عن إمكانية تواجد ساديو ماني، المنضم حديثًا لصفوف النصر، في مواجهة الغد، قال: "وجود ماني إضافة للكرة السعودية ككل وليس للنصر فقط، وهي فرصة للاعبي الزمالك أن يواجهوا لاعبًا عالميًّا مثله، وحافز للاعبين للإجادة أمامه".
وأوضح: "أقوم بعمل تعديلات في تشكيلة الفريق نظرًا لدراسة نقاط القوة والضعف في كل منافس على حدة".