قال الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة إنه ليس لديه أي شكاوى بشأن تشكيلة فريقه، وإنه يثق بالنادي ثقة تامة، وذلك عشية المباراة الافتتاحية للفريق الكتالوني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام فالنسيا غدًا السبت.

وتعاقد برشلونة، الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإسباني بالمركز الثاني خلف غريمه ريال مدريد، حتى الآن مع لاعب الوسط المهاجم داني أولمو والمهاجم باو فيكتور في مدة الانتقالات الصيفية.

وقال فليك، الذي قاد بايرن ميونيخ إلى الفوز بالدوري الألماني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبية من بين ألقاب أخرى، إنه سعيد فريقه.

وحل فيلك (59 عامًا) عوضًا عن تشافي هرنانديز في تدريب الفريق الكتالوني بعد إقالة لاعب الوسط السابق في مايو الماضي، بعد أربعة أسابيع فقط من تأكيد الإسباني أنه سيكمل عقده مع النادي، وسيقوده خلال موسم 2024-2025.

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وقال فليك في مؤتمر صحفي: "أنا راضٍ عن تشكيلة الفريق الحالية، أما الباقي فهو علامة استفهام".

وأضاف: "عندما وقعت عقدي، كنت أعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، ولكنني أثق ثقة عمياء في النادي، وأنا سعيد بالفريق وبما يقدمه".

وتابع: "لدينا لاعبون مصابون وسيعودون تدريجيًّا، نظل فريقًا قويًّا".

وقال فليك إن أولمو (26 عامًا)، والذي ساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا 2024، لن يكون متاحًا للمشاركة أمام فالنسيا.

وقال فليك "أولمو ليس في حالة بدنية جيدة، بدأ التدريبات معنا متأخرًا، وسنعتني به، لن يكون معنا غدًا، نريد أن يكون الجميع بخير، وأن يلعبوا من دون إصابات".