لا يوجد هناك العديد من المباريات التي واجهت فيها إسبانيا وإنجلترا بعضهما البعض في المراحل النهائية من مسابقة كبرى.

وآخر هذه المواجهات كانت في عام 1996، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في إنجلترا، وكانت إسبانيا محظوظة بمواجهة البلد المضيف في الدور ربع النهائي، تمامًا كما حدث في هذه النسخة.

وكانت هناك صدفة غريبة تتلخص في أن شركة "أديداس" اختارت مجموعة كلاسيكية من الملابس التي استخدمتها إسبانيا في عام 1996 كملابس يومية للاعبين خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية، وقد حققت تلك الفكرة نجاحًا كبيرًا، وعلى الرغم من أن غالبية لاعبي لويس دي لا فوينتي الحاليين لم يكونوا قد ولدوا بعد، إلا أنهم أحبوا الملابس بشكل واضح.

صحيفة "ماركا" ألقت الضوء على تلك المواجهة الأخيرة بين الفريقين التي تعود إلى 28 عامًا، وتحدثت إلى بعض عناصر الفريق في ذلك الوقت، وأجمع غالبيتهم أنهم تعرضوا للظلم وكانوا يستحقون الفوز في تلك المباراة.

أقيمت المباراة على ملعب ويمبلي وكان الفريق المضيف في ورطة مسبقة؛ بسبب الأسماء التي يملكها المنتخب الإسباني أمثال زوبيزاريتا، كامينيرو، هييرو، كيكو، أمور، ساليناس وغيرهم.

كل هؤلاء وأكثر حاولوا، لكن المنتخب الإنجليزي دافع بشكل جيد بوجود غاريث ساوثغيت، المدير الفني الحالي للفريق.

الحكم و80 ألف متفرج

خوليو ساليناس، نجم منتخب إسبانيا السابق، الذي كان من بين الذين اعتزلوا بعد تلك المواجهة، قال لصحيفة "ماركا": "لا يمكنك اللعب ضد 80 ألف متفرج، و11 لاعبا من الخصم، بالإضافة إلى الحكام الثلاثة".

أما زميله خوسيه بيريز كامينيرو، فقال: "لقد كان لنا ركلة جزاء واضحة للغاية"، وأضاف زميله ساليناس: "لقد كانت سرقة واضحة".

دخل ألفونسو بيريز بعد شوط أول متوازن بدلاً من خافيير مانغارين، وقال في تصريحات للصحيفة: "لقد قدمت مباراة جيدة على المستوى الشخصي، لكننا خرجنا بركلات الترجيح، لقد لعبنا مباراة جيدة، وفي النهاية غادرنا البطولة".

وأضاف: "لدي قميص بول جاكسوين من تلك المواجهة، هو يذكرني باللحظات الجيدة والسيئة في تلك المباراة، كانت مواجهة عظيمة لم نتمكن من الفوز فيها".

وتحدث أيضًا رافائيل الكورتا، لاعب إسبانيا في ذلك الوقت، قائلا: "إنها ذكرى مريرة للغاية، لقد كنا أفضل من إنجلترا، لعبنا مباراة جيدة، ولكن هذه هي كرة القدم، لم ننفذ ركلات الترجيح بالشكل الصحيح وقد فعلوا ذلك، هذا ما حدث، المباراة كان يجب أن تكون من نصيبنا".

وتطرق لاعب آخر للحديث عن المباراة، وهو خوانما لوبيز، قائلًا: "كنا أفضل، حققنا المزيد واستحققنا الذهاب إلى نصف النهائي، لكن لم ننجح في ركلات الترجيح، كان الأمر مؤسفًا؛ لأننا لعبنا مباراة جيدة".

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كان لديفيد سيمان، حارس مرمى آرسنال، دورا كبيرا في هذا الأمر، حيث فشل نادال وهييرو، وهما من أفضل مسددي الركلات دقة وقوة.

وتحدث أيضًا أمافيسكا الذي لم يلعب مواجهة إنجلترا، قائلا: "لقد كنا أفضل وأتيحت لنا فرص للتسجيل، وتم إلغاء هدفين بداعي التسلل، ولم يكن أي منهما تسللًا، إذا حدث ذلك الآن، فستكون فضيحة حقيقية".

وأضاف: "أتذكر أنها كانت أفضل مباراة في كأس أوروبا لنا، وكان ينبغي لنا أن نتأهل إلى الدور نصف النهائي، لكن في ذلك الوقت كان قدرنا هو الخروج من الدور ربع النهائي، أنا متفائل بشأن المباراة النهائية، يوم الأحد، سنصبح الأبطال، ليس لدي أدنى شك".