دي خيا يفكر في الاعتزال
كشفت تقارير صحفية أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، قد يعلن اعتزاله حال عدم تلقيه عرضًا من أحد الأندية الكبرى خلال فترة انتقالات يناير المقبلة.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن دي خيا قد يعتزل إذا لم يتلقَ عرضًا ليكون الحارس الأول في أحد الأندية الكبرى".
وأضافت: "رفض حارس مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا السابق عدة عروض، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "دي خيا" يحتفظ بلياقته البدنية ومستواه على أمل الحصول على عرض من النادي المناسب.
وبعد مغادرة يونايتد في الصيف، يرغب "دي خيا"، الذي سيبلغ من العمر 33 عامًا في نوفمبر، في اللعب لنادٍ قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى.
وقرر مانشستر يونايتد عدم تجديد عقد "دي خيا"، في يوليو الماضي بعد 12 عامًا للحارس الإسباني مع الفريق.
وانهارت المناقشات في يوليو، مما يعني أن "دي خيا" لم يتمكن من تلقي وداع أمام المشجعين.
ولعب "دي خيا" 545 مباراة مع مانشستر يونايتد، وفاز بـ8 ألقاب في أولد ترافورد، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأنه بلا نادٍ حاليًا.
وتعاقد مانشستر يونايتد مع أونانا من إنتر ميلان لخلافة "دي خيا"، وسبق أن لعب الحارس الكاميروني تحت قيادة إيريك تين هاغ في أياكس.