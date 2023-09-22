دي خيا يفكر في الاعتزال

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن دي خيا قد يعتزل إذا لم يتلقَ عرضًا ليكون الحارس الأول في أحد الأندية الكبرى".

وأضافت: "رفض حارس مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا السابق عدة عروض، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "دي خيا" يحتفظ بلياقته البدنية ومستواه على أمل الحصول على عرض من النادي المناسب.

وبعد مغادرة يونايتد في الصيف، يرغب "دي خيا"، الذي سيبلغ من العمر 33 عامًا في نوفمبر، في اللعب لنادٍ قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى.