الحلقة الأضعف.. أول ضحايا عودة بيلينغهام لريال مدريد بعد الإصابة

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، للعودة للملاعب مجددًا بعد غياب منذ نهائيات كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الصيف بأمريكا، لإجرائه عملية جراحية في كتفه المصابة والتي أجلها لمدة أكثر من موسم.

وعاد بيلينغهام للتدريبات الجماعية وكان ضمن قائمة البدلاء أمام أولمبيك مارسيليا في بداية مشوار ريال مدريد بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا يستعجل المدرب تشابي ألونسو عودة النجم الإنجليزي، إذ من المحتمل أن يشركه تدريجيا في المباريات حتى استعادة قوته ولياقته البدنية وتجنبا لأي انتكاسة.

لكن عودة بيلينغهام للتشكيل الأساسي لريال مدريد ستخلف ضحية في التشكيل الحالي، لكونه لاعب وسط ميدان وأقرب للهجوم.

وسيكون التركي أردا غولر المرشح لأن يكون ضحية عودة النجم الإنجليزي، حيث يلعب حاليا في مركزه بسبب غيابه، رغم ثقة المدرب تشابي ألونسو في الدولي التركي لكنه سيكون الحلقة الأضعف في التشكيلة، بحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير".

وبالنظر لأن خط الوسط يتكون من الفرنسي أوريلين تشواميني والأوروغوياني فيدي فالفيردي وهما لاعبان لا يمكن المساس بهما بسبب دورهما في توازن الفريق دفاعيا، فالضحية سيكون بالتأكيد بين التركي أردا غولر أو إشراكه برفقة المهاجمين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وهو ما يقلص فرص الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو والمغربي إبراهيم دياز اللذين يتناوبان على مركز الجناح الأيمن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة AS، فإن عودة جود بيلينغهام من الإصابة تضع مكان غولر في التشكيلة الأساسية موضع شك.

ففرصة النجم التركي في الأساس جاءت جزئياً بسبب خضوع بيلينغهام لجراحة في الكتف، ما أجبر المدرب على إعادة هيكلة خط الوسط. غولر استغل الفرصة بأفضل شكل ممكن، وقدّم مستويات لافتة عززت مكانته كلاعب مهم في الفريق.

وأوضحت الصحيفة: "الأمر بات بيد تشابي ألونسو ليقرر ما إذا كان سيُبقي النجم الشاب في خط الوسط، أو سيُعيد تشكيل التشكيلة لإيجاد مكان لكليهما معاً – كما فعل في كأس العالم للأندية، حين لعب غولر وبيلينغهام معاً في الوسط إلى جانب أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي".

وأشارت: "ما يمنح غولر ميزة إضافية هو تعدد أدواره، حيث يمكنه اللعب أيضاً في الجناح الأيمن، وهو مركز لا يزال مفتوحاً داخل الفريق، إذ يتنافس كل من فرانكو ماستانتونو وإبراهيم دياز على هذا الدور، لكن ثبات مستوى الدولي التركي ورؤيته داخل الملعب يجعلان منه خياراً قوياً".

واختتم التقرير: "مع أنه لم يمضِ سوى بضعة أشهر فقط تحت قيادة ألونسو، فقد أصبح غولر أحد أبرز أسماء ريال مدريد. لكن عودة بيلينغهام تطرح أمام المدرب تساؤلات حول الطريقة المثلى لاستغلال موارده في المرحلة المقبلة".