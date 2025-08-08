جيسوس يعلن استبعاد نجمي النصر السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، استبعاد اثنين من نجوم فريقه قبل بداية الموسم الجديد.

ويخوض النصر معسكراً تدريبياً في البرتغال استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق بمواجهة مرتقبة ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس الجاري في هونغ كونغ.

وفاز النصر على حساب منافسه ريو آفي البرتغالي بنتيجة 4-0 في تجربة ودية أقيمت، أمس الخميس.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين عقب نهاية مباراة ريو آفي الودية إن البرتغالي أوتافيو والإسباني إيمريك لابورت لن ينضما لقائمة الفريق في الموسم المقبل.

وحسم المدرب البرتغالي مصير الثنائي رسمياً بعد جدل واسع تحديداً حول مصير أوتافيو بعد انضمامه لمعسكر الفريق في البرتغال.

وكان النصر قد استغنى عن خدمات لاعبه الكولومبي جون دوران معاراً إلى فنربخشة التركي في الموسم الجديد، كما رحل عن صفوف الفريق السعودي المدافع علي لاجامي إلى الهلال ومحمد هزازي لاعب الوسط إلى الاتحاد عقب نهاية عقديهما.

وانضم أوتافيو إلى النصر في صيف 2023 قادماً من بورتو البرتغالي في صفقة تكلفت 60 مليون يورو، بينما انتقل لابورت إلى الفريق السعودي في نفس العام قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.