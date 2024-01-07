زوجة تياغو سيلفا قد تتسبب له في أزمة قانونية بسبب صورة على "إنستغرام"
يبدو أن تياغو سيلفا، نجم تشيلسي، سيواجه مشكلة قانونية في إنجلترا بسبب صورة نشرتها له زوجته وهو يقود سيارته ويتصفح هاتفه المحمول، وهو أمر محظور قانونيًّا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن تياغو وزوجته، إيزابيل دا سيلفا، قد تناولا العشاء بعد ساعات قليلة من تسجيله هدفًا خلال فوز تشيلسي 4-0 على بريستون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء السبت.
وقامت إيزابيل عن غير قصد بمشاركة صورة لسيلفا وهو ينظر إلى شاشة هاتفه المضاءة بينما هو في مقعد السائق، وهو فعل ينتهك القانون في المملكة المتحدة.
وفي الصورة التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم قامت بحذفها لاحقًا، بدا أن سيلفا قد وقف عند إشارة حمراء واستغل الفرصة لمشاهدة بضع صور على هاتفه.
ووفقًا لـ"ديلي ميل"، فإن موقع الحكومة الرسمي يشير إلى أنه من غير القانوني حمل واستخدام هاتف أو أي جهاز يمكنه إرسال أو استقبال البيانات أثناء قيادة مركبة ذات محرك، وتظل هذه القوانين سارية حتى عند توقف السيارات عند إشارات حمراء أو في حالة الانتظار في حركة المرور.
ويتحمل السائقون خطر وضع 6 نقاط جزاء على رخصة القيادة وغرامة إضافية قدرها 200 جنيه إسترليني إذا تم ضبطهم وهم يحملون ويستخدمون هاتفًا أثناء استخدام سيارة أو دراجة نارية.
ويمكن سحب الرخص إذا كان السائقون اجتازوا اختبارهم في السنتين الأخيرتين.
وانضم سيلفا إلى النادي الإنجليزي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجاني، وشارك في 137 مباراة في جميع المسابقات.
وقد لعب 21 مباراة إجمالاً هذا الموسم وسجل هدفين.