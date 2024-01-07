زوجة تياغو سيلفا قد تتسبب له في أزمة قانونية بسبب صورة على "إنستغرام"

يبدو أن تياغو سيلفا، نجم تشيلسي، سيواجه مشكلة قانونية في إنجلترا بسبب صورة نشرتها له زوجته وهو يقود سيارته ويتصفح هاتفه المحمول، وهو أمر محظور قانونيًّا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن تياغو وزوجته، إيزابيل دا سيلفا، قد تناولا العشاء بعد ساعات قليلة من تسجيله هدفًا خلال فوز تشيلسي 4-0 على بريستون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء السبت.

وقامت إيزابيل عن غير قصد بمشاركة صورة لسيلفا وهو ينظر إلى شاشة هاتفه المضاءة بينما هو في مقعد السائق، وهو فعل ينتهك القانون في المملكة المتحدة.