مقرن المقرن يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن خوض انتخابات النصر السعودي

اتخذ رجل الأعمال مقرن المقرن قرارًا حاسمًا بشأن خوض انتخابات نادي النصر السعودي على مقعد الرئاسة.

وكان الرئيس الحالي لنادي النصر عبد الله الماجد قد أبدى رغبته في الترشح لخوض الانتخابات والترشح للمنصب نفسه.

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وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه بمنصة إكس عن تراجع مقرن المقرن عن خوض الانتخابات القادمة لنادي النصر.

وقال العنزي عبر عدة تغريدات إنه تواصل مع مقرن المقرن والذي أكد تواصله مع عبد الله الماجد وأبلغه بقراره بعدم خوض الانتخابات القادمة على مقعد الرئاسة.

وأشار إلى أن المقرن أكد للماجد دعمه للنصر، كما أن نادي النصر أسرة واحدة والأهم مصلحة الفريق السعودي.

وأوضح أنه سيتواجد في أول مباراة للنصر بجانب عبد الله الماجد وسيدعم الفريق بكل قوة.

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وكان عبد الله الماجد قد تولى رئاسة نادي النصر خلفًا للرئيس السابق المستقيل إبراهيم المهيذب.

ورحل المهيذب بعد أقل من شهرين من انتخابه رئيسًا للنادي في يوليو 2024 عقب خسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال.

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ويستعد النصر حاليًا لخوض منافسات الموسم الجديد بمعسكر تدريبي في النمسا بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جورجي جيسوس.