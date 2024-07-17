"كلمة السر".. عامل مشترك في صفقات الاتحاد السعودي

ينشط نادي الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية بشكل كبير، فالفريق ارتبط اسمه بالكثير من النجوم مؤخرًا وأنهى بالفعل التعاقد مع عدة لاعبين.

وكانت أبرز الأسماء التي ارتبط بها الاتحاد السعودي مؤخرًا تتمثل في نجم وسط ملعب روما حسام عوار، الذي أعلن عن ضمه بشكل رسمي، ومعه موسى ديابي نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، الذي من المنتظر الإعلان عنه قريبا.

تلك الأسماء ومعها المدرب الفرنسي لوران بلان بينهم جميعًا أمر واحد مشترك، نتحدث عنه في التقرير التالي:

رغبات كريم بنزيما

كان الفرنسي كريم بنزيما مصدر للقلق والمشاكل في صفوف الاتحاد طيلة الموسم الماضي، حتى أن تلك المشاكل انعكست على المستوى الفني له وللفريق، وظهرت في الملعب بشكل واضح.

وبسبب تلك المشاكل استغنى الاتحاد عن المدربين نونو سانتو ومارسيلو غاياردو والنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

ولتلبية رغبات كريم بنزيما خرج المدرب ستيفانو بيولي من حسابات النادي تمامًا، وبدلًا من التوقيع معه تم ضم لوران بلان المدير الفني الأسبق لباريس سان جيرمان.

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أرقام متواضعة

كان بنزيما هو هداف الدوري الإسباني في الموسم قبل الأخير له مع ريال مدريد، قبل الانتقال إلى صفوف الاتحاد.

لكن أرقام النجم الفرنسي في صفوف الاتحاد في الموسم الأول له كانت متواضعة للغاية، ولا ترتقي لمكانته بين كبار نجوم الهجوم في العالم، وكأحد أبرز النجوم الذين انضموا لدوري روشن في مستوى كريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا.

الرجل صاحب الكرة الذهبية في ظرف 21 مباراة مع الاتحاد سجل تسعة أهداف فقط، أي كان يسجل هدفًا كل 193 دقيقة تقريبًا بعدما لعب 1741 دقيقة.

اللغة الفرنسية

كريم بنزيما، ونغولو كانتي، ولوران بلان، وحسام عوار وموسى ديابي، كلهم ينطقون باللغة الفرنسية ويعرفونها بشكل مثالي.

هذا هو العامل المشترك الواضح بين كل هؤلاء، ويبدو أن الخطة في الاتحاد خلال الفترة المقبلة هي إحاطة كريم بنزيما بكل ما هو فرنسي لمساعدته على التأقلم والتألق.

بلان سيكون لديه تعامل أفضل مع بنزيما وتفاهم أوضح بكل تأكيد مما كان عليه الوضع مع مدرب برتغالي وآخر أرجنتيني.

كذلك الحال سيكون مع حسام عوار وموسى ديابي، الذي سيشاركه هجوم الاتحاد، ويشكل معه جبهة قوية من أجل مستقبل هجوم الفريق.

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الخلاصة

الاتحاد في حاجة لنجاح كريم بنزيما، في ظل صعوبة بيعه والاستفادة منه ماديًا، وفي ظل رغبة الفريق في جعله رمزًا له مثلما هو الحال لكريستيانو رونالدو في صفوف النصر.

ذلك الاحتياج لو أضفنا إليه رغبة النادي في العودة للمنافسة سيكون من المنطقي للغاية أن يلبي الاتحاد السعودي كل رغبات بنزيما.

في نهاية المطاف لا بأس في جعل لاعبك سعيدًا ودعم فريقك بأسماء تتناسب مع ذلك النجم، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار وضع مصلحة الفريق أولًا، وهو ما سنعرف إذا ما كان سيتحقق في الموسم الجديد أم لا.