جاء من إريتريا ليهدّد عرش محمد صلاح.. من هو إيزاك المطلوب في الهلال؟

استأثر النجم السويدي ألكسندر إيزاك، هداف نيوكاسل الإنجليزي بالاهتمام في الأوساط الكروية السعودية، وبين مشجعي نادي الهلال بعدما أوردت تقارير قريبة من الفريق معلومات حول المنافسة على ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتداولت بعض المصادر الإعلامية السعودية أخبارا عن اهتمام متزايد من قبل مسؤولي الهلال بالنجم السويدي من أصول إفريقية والذي أذهل متابعي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، كما ساهم بشكل فعال في تتويج نيوكاسل بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بفوز مثير على ليفربول بقيادة محمد صلاح.

ولفت المهاجم البالغ من العمر 25 عاما، أنظار الهلال السعودي ولكن قبل ذلك كان واحدا من النجوم الذين وضعهم ليفربول ضمن أولوياته للفوز بخدماته قبل بداية موسم 2025 ـ 2026.

وقد لا يعرف الكثير من عشاق كرة القدم أن النجم الذي سطع بقوة في سماء البريمرليغ في موسم 2024 ـ 2025، عاش أحداث قصة واقعية مثيرة عندما كان طفلا يافعا، يعيش في دولة إريتريا، الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، والتي عانت ويلات الحرب مع إثيوبيا طوال 3 سنوات وحتى العام 2000.

هروب من شبح الحرب

وقبل أن يصبح واحدا من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي، بل في ملاعب أوروبا، كان الطفل ألكسندر إيزاك (إسحاق) رأى النور في سبتمبر 1999 بعد قرابة العامين من اندلاع نزاع إريتريا موطن والديه وإثيوبيا والذي كانت فيه موازين القوى لمصلحة الأخيرة.

وقرر والدا ألكسندر إيزاك الهروب من الحرب للهجرة نحو السويد عام 1998، وهناك استقرا في منطقة سولنا في العاصمة ستوكهولم قبل أن يرزقا بابنهما الذي نشأ في تلك المنطقة وبدأ في أولى خطواته في عالم الساحرة المستديرة عندما كان في السادسة من العمر.

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انضم إيزاك في بداية مسيرته الكروية إلى نادي أيك سولنا السويدي وفي عمر 17 عاما انضم إلى بروسيا دورتموند، بعد أن كان بالفعل قد بدأ مسيرته الاحترافية مع ناديه الأول بالمشاركة في 24 مباراة.

ولعب النجم الإريتري الأصل في بداياته مع فريق الشباب في دورتموند حتى عام 2019 عندما انتقل إلى نادي فيليم 2 الهولندي بنظام الإعارة حتى نهاية ذلك الموسم.

التحول الكبير من سوسيداد إلى نيوكاسل

وكان انتقال المهاجم الفارع الطول (192 صنتمترا) إلى ريال سوسيداد بمثابة المنعطف الحاسم في مسيرته إذ تألق بشكل لافت في الدوري الإسباني وأحرز 33 هدفا في 105 مباراة مع سوسيداد.

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وكانت بداية موسم 2022 ـ 2023 الحدث الأعظم في مشوار اللاعب الأسمر عندما ضمه نيوكاسل بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وتألق النجم الدولي السويدي الذي خاض أول مباراة مع المنتخب الأسكندينافي في 2017، بشكل لافت في الدوري الإنجليزي وفاجأ الكثيرين بسرعة اندماجه منذ موسمه الأول عندما سجل 10 أهداف وصنع هدفا واحدا في 22 مباراة.

في موسمه الثاني، كان ألكسندر إيزاك أحد أيقونات نيوكاسل إذ أحرز 21 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليواصل في 2024 ـ 2025 صعوده الصاروخي ويحرز 23 هدفا مهددا عرش النجم المصري محمد صلاح أسطورة ليفربول وهداف الدوري في ذلك الموسم.

وفي ديسمبر الماضي تسيد إيزاك مشهد مباراة فريقه أمام ليفربول وانتزع كل الأضواء من محمد صلاح ونجوم الريدز عندما أحرز هاتريك في تعادل الفريقين (3 ـ 3).

وبجانب مشواره اللامع في نيوكاسل تحت قيادة المدرب إيدي هاو، نجح النجم ذو الأصول الإريترية في أن يكتب بداية مذهلة مع المنتخب السويدي الذي خاض أول مباراة بألوانه في يناير 2017 ضد كوت ديفوار وديا.

القلب مع أطفال إريتريا

وأحرز أول أهدافه بعد ذلك بخمسة أيام ضد سلوفاكيا (6 ـ0) ليصبح أصغر هداف على الإطلاق في تاريخ المنتخب.

أما أول مباراة رسمية مع السويد، بلد المنشأ، فكانت في مارس 2019 عندما دخل بديلا في الدقيقة 88 في مباراة لحسابِ تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 ضد رومانيا.

ورغم نشأته في السويد، ظل ألكسندر إيزاك وفياً لجذوره وبلده الأم إريتريا، وأدى زيارة رسمية إلى موطنه الأصلي عام 2018، بعد دعوة من وزارة الثقافة والرياضة في البلاد.

وأثناء تلك الزيارة، قدّم إيزاك مساعدات إنسانية للأطفال والعائلات في مدينة أسمرة، عاصمة إريتريا، كما زار إحدى الأكاديميات التي تُعنى بالأطفال المواهب في كرة القدم، مبديا إعجابه بما يقدمونه رغم ضعف الإمكانات المالية.