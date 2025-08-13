القصة اجتاحت الإنترنت.. والد زيزو في "ورطة كبرى" بسبب تلميذ صغير

وجه شخص يدعى "مصطفى أحمد حسن"، والد أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة "مصاب بضمور في العضلات"، اتهامًا إلى والد لاعب النادي الأهلي المصري أحمد مصطفى "زيزو"، بالتسبب في حرمان ابنه من الالتحاق بمدرسة حكومية، وإهانته بسبب حالته الصحية، في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل عبر شبكة الإنترنت.

اتهام خطير

وقال والد الطفل في تصريحات صحفية إنه توجه إلى مدرسة حكومية في محافظة المنيا لتقديم أوراق نجله، دون أن يعرف هوية مدير المدرسة أو اهتمامه بكرة القدم.

وأضاف أنه أثناء التقديم، طلب المدير حضور الطفل لإجراء امتحان قبول، إلا أنه أوضح أن ابنه يحمل بيان نجاح ويعاني من ظروف صحية خاصة تحول دون صعوده للأدوار العليا، مقترحًا إجراء الامتحان في الطابق الأرضي مراعاة لحالته.

وأكد أن المدير رد بحدة، قائلًا إن الصف السادس سيكون في الطابق الثالث، وإن دخول أي شخص غريب إلى المدرسة ممنوع.

وأشار والد الطفل إلى أن الصدمة الأكبر كانت حين قال له المدير، بحسب روايته: "خلي ابنك يسيب مكانه لحد أولى يطلع دكتور أو مهندس"، معتبرًا أن هذا التصريح يحمل سخرية من حالة ابنه، على الرغم من أن قدراته الذهنية سليمة ومشكلته مقتصرة على الحركة.

لم يكن يعرف أنه والد زيزو

وشدد والد الطفل على أنه اكتشف لاحقًا عند تقديم شكوى للنيابة أن المدير هو والد اللاعب أحمد مصطفى "زيزو".

وأكد أن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا بالغًا على الطفل، الذي يعد من محبي "زيزو"، موضحًا: "ابني زعل وبكى لما عرف اللي حصل، وأنا شعرت بانكسار شديد".

واختتم: "والد زيزو دمرني نفسيًا".