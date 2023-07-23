من اليابان إلى أمريكا.. هذا ما حدث في انطلاقة المعسكرات التحضيرية لأندية أوروبا

بدأت الأندية الأوروبية الكبرى الاستعداد للموسم الجديد 2023/2024 بخوض مباريات تحضيرية.

وتخوض أغلب الأندية الكبرى مباريات ودية في الولايات المتحدة وآسيا على غرار ما كان يحدث قبل سنوات، قبل تفشي وباء كورونا.

واستهل مانشستر سيتي، بطل الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، جولته التحضيرية بالفوز 5/3 على يوكوهاما إف مارينوس الياباني في العاصمة طوكيو.