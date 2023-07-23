من اليابان إلى أمريكا.. هذا ما حدث في انطلاقة المعسكرات التحضيرية لأندية أوروبا
بدأت الأندية الأوروبية الكبرى الاستعداد للموسم الجديد 2023/2024 بخوض مباريات تحضيرية.
وتخوض أغلب الأندية الكبرى مباريات ودية في الولايات المتحدة وآسيا على غرار ما كان يحدث قبل سنوات، قبل تفشي وباء كورونا.
واستهل مانشستر سيتي، بطل الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، جولته التحضيرية بالفوز 5/3 على يوكوهاما إف مارينوس الياباني في العاصمة طوكيو.
وقلب مانشستر سيتي تأخره 0/2 إلى فوز 5/3 بينها ثنائية لمهاجمه المميز إيرلينغ هالاند.
وسيلعب مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ، ثم أتلتيكو مدريد استعدادًا للموسم الجديد.
وحتى الآن لم يلعب برشلونة بطل الليغا ووصيفه وريال مدريد أي مباراة، حيث ألغيت مباراة برشلونة أمام يوفنتوس بسبب إصابة عدد من لاعبي النادي الكتالوني بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، في حين سيلعب ريال مدريد فجرًا مع ميلان.
ويشارك برشلونة وريال مدريد في جولة أبطال كرة القدم، حيث يواجه البلوغرانا آرسنال ثم ريال مدريد الكلاسيكو ثم ميلان، أما ريال مدريد فسيلعب مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس.
أما آرسنال وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فتعادل مع نورنبرغ 1/1 ثم فاز 5/0 على نجوم الدوري الأمريكي، قبل أن يتعادل 2/2 مع مانشستر يونايتد قبل فوز الأخير بضربات الترجيح 5/3.
وقبل مواجهة آرسنال تغلب مانشستر يونايتد 2/0 على ليدز يونايتد ثم 1/0 على ليون.
واستهل ليفربول، الذي احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بمواجهة كارلسروه وفاز الريدز 4/2.
وسيلعب ليفربول مع جروتر فيورث وليستر سيتي وبايرن ميونخ ودارمشتات، قبل أن يفتتح الموسم بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أما تشيلسي، الذي كان في الموسم الماضي فاشلًا، فقد تغلب 5/0 على ريكسهام قبل الفوز 4/3 على برايتون، وسيلعب مع نيوكاسل وفولهام وبروسيا دورتموند بعد أيام.
وتغلب نابولي، بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، 6/1 على آنيون فال دي نون الإيطالي، في حين لم يخض إنتر ميلان، وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أي مباراة بعد.
وسيلعب النيراتزوري وديًا مع النصر السعودي وباريس سان جيرمان.
بينما تغلب ميلان 7/0 على لوموزياني، وسيلاقي ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة وديًا.
ولم يخض يوفنتوس أي مباراة ودية بعدما ألغيت مباراته مع برشلونة بسبب إصابة عدد من لاعبي النادي الكتالوني بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.
وسحق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني في آخر11 موسمًا، منافسه روتاش إيجرن بالفوز عليه 27/0.
ويفتتح الدوري الإنجليزي يوم 11 أغسطس، وكذلك الدوري الإسباني، وتبدأ منافسات الدوري الفرنسي يوم 12 أغسطس، في حين تبدأ منافسات الدوري الألماني يوم 18 أغسطس، على أن ينطلق الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس.