تراجعت بسبب طلاق مكلف.. كم تبلغ ثروة هوغان؟

تم كشف النقاب، عن ثروة، أسطورة المصارعة هالك هوجان، والذي توفي عن عمر يناهز 71 عامًا، صباح أمس الخميس، إثر تعرضه لسكتة قلبية داخل منزله بولاية فلوريدا.

الراحل، واسمه الحقيقي تيري بوليا، صنع مجده في ثمانينيات القرن الماضي عندما أصبح الوجه الأبرز لاتحاد WWF، المعروف حاليًا باسم WWE، ليُصنّف لاحقًا كأحد أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ المصارعة الاحترافية.

أخبار ذات علاقة رسالة حزينة.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد وفاة هوجان؟

وانتقل بعدها إلى اتحاد WCW، وشارك في عدة أفلام وبرامج تلفزيونية، وترك بصمته في الثقافة الشعبية بفضل مظهره المميز المتمثل في العصابة التي يرتديها على رأسه وشاربه الكثيف وعباراته الشهيرة.

ثروة ضخمة

على مدار مسيرته الطويلة التي امتدت لعقود، جمع هوجان ثروات ضخمة من خلال عقود المصارعة، وعائدات بيع المنتجات، والظهور التلفزيوني، والإعلانات، وعدة مشاريع تجارية خاصة.

وبحسب موقع Celebrity Net Worth، بلغت ثروته عند وفاته نحو 25 مليون دولار، وترك وراءه زوجته سكاي ديلي، وطفليه بروك ونيك.

هوجان كان قد حقق ثروة أكبر بكثير في ذروة مشواره، لكنها تراجعت لاحقًا بفعل طلاق مكلف، وقضايا قانونية متعددة، وإنفاقه المفرط.

إلا أن انتصاره الكبير في قضية انتهاك الخصوصية ضد موقع Gawker عام 2016، والتي نال فيها تعويضًا قدره 31 مليون دولار، ساعده في استعادة جزء من ثروته.

أخبار ذات علاقة آخر ظهور لهالك هوجان على الحلبة قبل وفاته (فيديو)

خارج الحلبة، أطلق عدة مشاريع من بينها مطاعم، وبرنامج تلفزيون واقعي بعنوان Hogan Knows Best، وخط إنتاج خاص يحمل اسمه.

وظل حاضرًا في عالم المصارعة من خلال الظهور في الفعاليات والعروض الترويجية حتى الأيام الأخيرة من حياته.