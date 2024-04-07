رسميًا.. الزمالك يعلن 4 صفقات نارية
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع 4 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، استعداداً للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس، المقرر إقامتهما في الجزائر، بداية من 15 أبريل الجاري.
وتعاقد الزمالك، مع المونتينيغري فوكو بوروزان، لاعب الهدى السعودي، والذي ينشط في مركز الظهير الأيسر، والتونسي محمد رضا فراد، لاعب كاظمة الكويتي، والذي يشغل مركزي صناعة الألعاب والظهير الأيسر، وعبد الحميد العربي، لاعب هيليوبوليس، والذي يلعب في مركز الدائرة، وعمر صادق لاعب هيليوبوليس، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.
ويأتي التعاقد مع الرباعي الجديد، في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك، بتدعيم الفريق الأول لكرة اليد، من أجل المنافسة على لقب بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس.
وتقام منافسات كأس الكؤوس لرجال وسيدات كرة اليد في الجزائر بالفترة من 18 إلى 27 أبريل المقبل.
ويمثل مصر في منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك، بينما يمثل الأهلي مصر في منافسات السيدات.
ويسبق بطولة كأس الكؤوس منافسات السوبر الأفريقي للرجال والسيدات يومي 14 و15 أبريل بالجزائر، ويمثل مصر في الرجال الثلاثي الأهلي والزمالك وسبورتنغ، بينما الأهلي فقط في السيدات.
ويتأهل المتوج باللقب إلى كأس العالم للأندية (سوبر غلوب)، وكان الأهلي حقق لقب النسخة الماضية من السوبر.
ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بآخر نسختين أمام الأهلي.
وحقق الزمالك لقب البطولة سبع مرات سابقة بينما الأهلي توج باللقب أربع مرات.