نجم برشلونة يقلد احتفال كريستيانو رونالدو (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

تألق النجم الشاب فيرمين لوبيز خلال مواجهة برشلونة وفالنسيا، التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، واختير أفضل لاعب في المباراة.

وسجل فيرمين لوبيز هدفين خلال الفوز على فالنسيا 6-0، وكان أول من افتتح التسجيل في الشوط الأول كما سجل الهدف الثالث في المباراة.

واحتفل لوبيز بأحد أهدافه على طريقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بإشارة من أصابع يديه تعني: "أنا هنا".

واشتهر النجم السابق لريال مدريد باحتفاله بهذه الطريقة بعد تسجيل الأهداف، واحتفل بها حتى في قلب ملعب "كامب نو"، معقل الغريم برشلونة.

ولا يعتبر فيرمين لوبيز البالغ 22 سنة لاعبا أساسيا في تشكيل برشلونة، وجاءته الفرصة للعب أساسيا بعد إصابة الهولندي فرينكي دي يونغ والإسباني غافي.

وربما احتفل بهذه الطريقة للرد على تقارير ربطته بالرحيل في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث قدم تشيلسي الإنجليزي عرضا قويا لضمه، لكن المدرب الألماني هانزي فليك قاوم للإبقاء على النجم الشاب رغم كون الإدارة كانت ترى في بيعه أحد حلول الأزمة المالية الخانقة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويستعد برشلونة لخوض مباراة مهمة ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك" يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.