أولها الأهلي والنصر.. 5 أشياء ترعب الاتحاد السعودي قبل مواجهة الأخدود

يستهل نادي الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه في دوري روشن السعودي مساء السبت، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نادي الأخدود في نجران، في مباراة تحمل الكثير من الضغوط والتحديات لكتيبة "النمور".

وعلى الرغم من أن المباراة تبدو في متناول اليد على الورق، إلا أن هناك خمسة عوامل رئيسية تثير قلق الشارع الاتحادي وتجعل من هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا ومبكرًا لمدى قدرة الفريق على تكرار إنجاز الموسم الماضي.

بداية نارية للمنافسين

يدخل الاتحاد مباراته الأولى وهو يرى منافسيه التقليديين قد استهلوا الموسم بقوة لافتة؛ النصر، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، دك شباك التعاون بخماسية نظيفة في رسالة واضحة لكل المنافسين.

أما الهلال، فقد حقق فوزًا مقنعًا بهدفين دون رد على الرياض، مقدمًا أداءً قويًا يؤكد نواياه لاستعادة اللقب.

حتى الأهلي، العائد بقوة، تمكن من تحقيق انتصار صعب وثمين بهدف نظيف على حساب فريق نيوم المدجج بالنجوم والصاعد حديثًا.

هذه البدايات القوية تضع ضغطًا نفسيًا هائلًا على لاعبي الاتحاد لتحقيق فوز كبير ومقنع لتجنب الدخول في دوامة المقارنات والشكوك منذ الجولة الأولى.

صيف هادئ وصفقات متعثرة

يزيد من هذا الضغط الشعور العام لدى جماهير الاتحاد بقلة الدعم الذي حظي به الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية مقارنة بالمنافسين.

ففي الوقت الذي أبرم فيه الهلال والنصر والأهلي صفقات عالمية مدوية، بدا أن ملف صفقات الاتحاد يسير ببطء شديد، مع تعثر العديد من المفاوضات الهامة.

واقتصرت تعاقدات العميد على عدد محدود من اللاعبين المحليين الشباب وتفعيل عقود المعارين، وهو ما أثار حفيظة الأنصار الذين كانوا يمنون النفس بثورة في سوق الانتقالات تليق ببطل الدوري.

عقدة "فارق الهدف الواحد"

العامل الثالث الذي يؤرق الاتحاديين هو سجل مواجهاتهم المباشرة مع الأخدود. فعلى الرغم من التفوق النسبي للاتحاد في تاريخ اللقاءات، إلا أنه لم يسبق له أن فاز على فريق "حصان نجران" بفارق أكبر من هدف واحد.

هذه الإحصائية تكشف مدى الصعوبة التي يجدها الاتحاد دائمًا في اختراق دفاعات منافسه المنظم؛ ما يعني أن المباراة قد تكون مغلقة وتتجه إلى نتيجة ضئيلة، وهو ما لا ترغب به الجماهير التي تتطلع لبداية قوية.

ذكرى تعادل مارس الأخير

يرتبط القلق بتاريخ المواجهات القريب، حيث انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين في شهر مارس الماضي بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "الجوهرة المشعة".

هذا التعادل لا يزال عالقًا في الأذهان، ويثبت أن الأخدود فريق عنيد وقادر على إحراج الكبار، خاصة على أرضه وبين جماهيره، وهو ما يجعله خصمًا لا يُستهان به على الإطلاق.

تحدي إثبات الذات

أخيرًا، يواجه الاتحاد تحديًا داخليًا يتمثل في ضرورة إثبات أن الفريق لم يتأثر بالبداية المتعثرة للموسم، والحفاظ على التجانس والروح القتالية التي كانت السمة الأبرز له في الموسم الماضي.

أي نتيجة غير الفوز المقنع قد تفتح الباب مبكرًا أمام تساؤلات حول قدرة الفريق على تحمل ضغط المنافسة الشرسة هذا الموسم، وهو ما يجعل من مواجهة الأخدود أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها معركة لإثبات الذات وإرسال رسالة طمأنة للجماهير القلقة.





