أنشيلوتي: فينيسيوس يتعرض لما تعرض له بيليه ومارادونا

وتابع "أنا منشغل حاليا بخوض المباراتين المقبلتين في الليغا، ونهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا".

وتابع: "مانشستر سيتي بلا أسرار، إنهم فريق رائع، ومواجهته ستكون مباراة ممتعة".

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي يوم 9 مايو على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 مايو.

وعما إذا كان بقاؤه مع ريال مدريد مرهونا بقيادة الفريق للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا قال أنشيلوتي: "الأمر ليس كذلك، مستقبلي محسوم بالفعل، عقدي ينتهي في 2024، وبعد ذلك لا أعرف ما سيحدث".