بعد إعلان الصفقة رسميا.. كم يبلغ راتب مصعب الجوير مع القادسية؟

أعلن نادي القادسية السعودي رسميًا تعاقده مع مصعب الجوير نجم خط وسط الهلال في صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ووقع الجوير صاحب الـ22 عاماً عقداً مع نادي القادسية لمدة 5 مواسم قادمة بعد أن وافق الهلال على بيع لاعبه رسمياً.

وكان مصعب الجوير قد أبدى موافقته على ارتداء قميص القادسية بعد أن تلقى عرضاً ضخماً مالياً بجانب اقتناعه بمشروع النادي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن قيمة راتب مصعب الجوير مع فريقه الجديد القادسية بعد إعلان الصفقة رسمياً.

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وأوضحت أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قدره 12 مليون ريال سعودي وهو ما يعني أن الجوير سيتقاضى 60 مليون ريال سعودي خلال مدة عقده مع القادسية.

وكان مصعب الجوير قد لعب مع الهلال السعودي بعد تصعيده من قطاع الناشئين، وخرج معاراً إلى نادي الشباب خلال الفترة بين يناير إلى يونيو 2024، ثم استمر في تجربة الإعارة خلال الموسم الماضي قبل العودة للهلال والمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

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ودافع الجوير عن ألوان الهلال خلال 40 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، فيما لعب مع الشباب 48 مباراة وسجل 7 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.