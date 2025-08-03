logo
رياضة

بعد إعلان الصفقة رسميا.. كم يبلغ راتب مصعب الجوير مع القادسية؟

بعد إعلان الصفقة رسميا.. كم يبلغ راتب مصعب الجوير مع القادسية؟
مصعب الجوير لاعب القادسية الجديدالمصدر: حساب القادسية عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 9:51 م

أعلن نادي القادسية السعودي رسميًا تعاقده مع مصعب الجوير نجم خط وسط الهلال في صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ووقع الجوير صاحب الـ22 عاماً عقداً مع نادي القادسية لمدة 5 مواسم قادمة بعد أن وافق الهلال على بيع لاعبه رسمياً.

أخبار ذات علاقة

"جوهرة ثمينة".. هل يندم الهلال على التفريط في مصعب الجوير؟

"جوهرة ثمينة".. هل يندم الهلال على التفريط في مصعب الجوير؟

 وكان مصعب الجوير قد أبدى موافقته على ارتداء قميص القادسية بعد أن تلقى عرضاً ضخماً مالياً بجانب اقتناعه بمشروع النادي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن قيمة راتب مصعب الجوير مع فريقه الجديد القادسية بعد إعلان الصفقة رسمياً.

أخبار ذات علاقة

لماذا رفض مصعب الجوير الاستمرار في الهلال؟

لماذا رفض مصعب الجوير الاستمرار في الهلال؟

 وأوضحت أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قدره 12 مليون ريال سعودي وهو ما يعني أن الجوير سيتقاضى 60 مليون ريال سعودي خلال مدة عقده مع القادسية.

وكان مصعب الجوير قد لعب مع الهلال السعودي بعد تصعيده من قطاع الناشئين، وخرج معاراً إلى نادي الشباب خلال الفترة بين يناير إلى يونيو 2024، ثم استمر في تجربة الإعارة خلال الموسم الماضي قبل العودة للهلال والمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة

القادسية يحسم صفقة مصعب الجوير.. تعرف على تفاصيل العقد

القادسية يحسم صفقة مصعب الجوير.. تعرف على تفاصيل العقد

 ودافع الجوير عن ألوان الهلال خلال 40 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، فيما لعب مع الشباب 48 مباراة وسجل 7 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC