نجم النصر الأسبق: "العالمي" مكانه الدوريات الأوروبية.. سيفوز بالكثير من البطولات

ولم يتوّج النصر بأي بطولة رسمية هذا الموسم، بعد خسارة الدوري والكأس وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن الخروج من دوري أبطال آسيا.

وبرر سرور موقفه، بوجود 3 أسباب لكلامه، حيث قال عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" إن أول الأسباب هو أن النصر يمتلك نجومًا كبارًا، وهؤلاء يجعلونه واثقًا من الفوز بالألقاب في أوروبا.

أما السبب الثاني فهو اللعب دون ضغوط، وأخيرًا السبب الثالث هو ضمان العدالة التحكيمية.