نجم النصر الأسبق: "العالمي" مكانه الدوريات الأوروبية.. سيفوز بالكثير من البطولات
زعم هاشم سرور، نجم نادي النصر السعودي الأسبق، أن فريقه كان سيفوز بالكثير من البطولات، حال لعبه في أحد الدوريات الأوروبية.
ولم يتوّج النصر بأي بطولة رسمية هذا الموسم، بعد خسارة الدوري والكأس وكأس السوبر السعودي، فضلًا عن الخروج من دوري أبطال آسيا.
وبرر سرور موقفه، بوجود 3 أسباب لكلامه، حيث قال عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" إن أول الأسباب هو أن النصر يمتلك نجومًا كبارًا، وهؤلاء يجعلونه واثقًا من الفوز بالألقاب في أوروبا.
أما السبب الثاني فهو اللعب دون ضغوط، وأخيرًا السبب الثالث هو ضمان العدالة التحكيمية.
ويستهدف النصر في الموسم المقبل التتويج بلقب الدوري السعودي والمنافسة على بطولة النخبة الآسيوية التي ضمن المشاركة بها.
وارتبط اسم النصر بإبرام صفقات مدوية في الموسم المقبل على رأسها التعاقد مع ثنائي ليفربول الإنجليزي حارس المرمى أليسون باكير والمدافع فيرجيل فان دايك.