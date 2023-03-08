الكونفدرالية الأفريقية: بيراميدز يسحق أسكو.. الاتحاد المنستيري يصعق مازيمبي.. وخسارة اتحاد العاصمة
سحق فريق بيراميدز المصري مضيفه أسكو كارا التوغولي بنتيجة 4-1، وخطف فوزًا غاليًا خارج أرضه اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب كيجوي بدولة توغو، تقدم بيراميدز مبكرا في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة عن طريق فخر الدين بن يوسف.
ونجح مصطفى فتحي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 26 و36، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميز بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، أحرز إسلام عيسى الهدف الرابع في الدقيقة 63، في حين سجل أسكو كارا بطل توجو هدفه الوحيد عن طريق تشوتشوي في الدقيقة 66.
بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته، وتجمد رصيد كارا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
الاتحاد المنستيري يطيح بمازيمبي
في المباراة الثانية، واصل الاتحاد المنستيري نتائجه المميزة وفاز 1-صفر على ضيفه مازيمبي من الكونجو الديمقراطية، ليتصدر مجموعته في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
وسجل بوبكر تراوري هدف اللقاء الوحيد بعد ثلاث دقائق من البداية.
وسيضمن المنستيري بشكل كبير تأهله لدور الثمانية حال خسارة باماكو، الذي جمع نقطتين من ثلاث مباريات، أمام أفريكانز.
ووصل المنستيري إلى رصيد عشر نقاط من أربع مباريات، ليتصدر المجموعة الرابعة بفارق ست نقاط عن يانج أفريكانز من تنزانيا، الذي يواجه ريال باماكو من مالي في وقت لاحق اليوم.
بينما تجمد رصيد مازيمبي، الذي خسر للمرة الثالثة على التوالي في البطولة هذا الموسم، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
خسارة اتحاد العاصمة أمام مارومو جالانتس
وفي مباراة أخرى، تعرض اتحاد العاصمة الجزائري للهزيمة الأولى في دور المجموعات بخسارته 2-صفر على ملعب مارومو جالانتس من جنوب أفريقيا.
وتقدم صاحب الأرض بعد سبع دقائق عن طريق ليسيبا وليام، قبل أن يضيف ليتسي كوابينج الهدف الثاني قبل 15 دقيقة على نهاية اللقاء.
وتراجع اتحاد العاصمة للمركز الثاني برصيد سبع نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن جالانتس متصدر المجموعة الأولى.
ويستضيف الأخضر الليبي نظيره سانت لوبوبو من الكونجو الديمقراطية، في وقت لاحق من اليوم، ضمن نفس المجموعة.