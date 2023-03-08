الكونفدرالية الأفريقية: بيراميدز يسحق أسكو.. الاتحاد المنستيري يصعق مازيمبي.. وخسارة اتحاد العاصمة

سحق فريق بيراميدز المصري مضيفه أسكو كارا التوغولي بنتيجة 4-1، وخطف فوزًا غاليًا خارج أرضه اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب كيجوي بدولة توغو، تقدم بيراميدز مبكرا في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة عن طريق فخر الدين بن يوسف.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 26 و36، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميز بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز إسلام عيسى الهدف الرابع في الدقيقة 63، في حين سجل أسكو كارا بطل توجو هدفه الوحيد عن طريق تشوتشوي في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته، وتجمد رصيد كارا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.