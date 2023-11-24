والد رودريغو يسخر من ميسي (صورة)

ومُني منتخب البرازيل بهزيمة تاريخية هي الأولى من نوعها على أرضه ووسط جماهيره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعدما خسر أمام الأرجنتين بهدف دون رد.

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة، وكان أبرزها حوار التقطته عدسات القناة الناقلة للمباراة بين ميسي ورودريغو، حيث بدا النجم الأرجنتيني منفعلًا على لاعب ريال مدريد وقام بإمساكه من عنقه ووجَّه له حديثًا وتركه قبل أن يخرج من الملعب.

وكشفت قناة "TyCSports" تفاصيل الحوار المثير الذي دار بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ورودريغو، نجم البرازيل وريال مدريد، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين.

وكشفت القناة الأرجنتينية تفاصيل ما حدث، موضحة أن رودريغو قال لميسي بعد خروج الفريق الأرجنتيني من غرفة تبديل الملابس: "أيها الجبناء".

وبدوره قام ميسي بالتوجّه للاعب في الملعب، إذ قال له: "نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ انتبه إلى ما تقول".