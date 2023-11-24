والد رودريغو يسخر من ميسي (صورة)
سخر والد البرازيلي رودريغو من الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك على خلفية اشتباك الثنائي خلال مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ومُني منتخب البرازيل بهزيمة تاريخية هي الأولى من نوعها على أرضه ووسط جماهيره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعدما خسر أمام الأرجنتين بهدف دون رد.
وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة، وكان أبرزها حوار التقطته عدسات القناة الناقلة للمباراة بين ميسي ورودريغو، حيث بدا النجم الأرجنتيني منفعلًا على لاعب ريال مدريد وقام بإمساكه من عنقه ووجَّه له حديثًا وتركه قبل أن يخرج من الملعب.
وكشفت قناة "TyCSports" تفاصيل الحوار المثير الذي دار بين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ورودريغو، نجم البرازيل وريال مدريد، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين.
وكشفت القناة الأرجنتينية تفاصيل ما حدث، موضحة أن رودريغو قال لميسي بعد خروج الفريق الأرجنتيني من غرفة تبديل الملابس: "أيها الجبناء".
وبدوره قام ميسي بالتوجّه للاعب في الملعب، إذ قال له: "نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ انتبه إلى ما تقول".
وعقب المباراة تعرض رودريغو لتعليقات سلبية وعنصرية عبر حساباته الرسمية بعد المشادة التي جرت بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل في بيان إنه تعرض لوابل من الإهانات التي وصفها بالعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتلقى رودريغو دعمًا من رفاقه في ريال مدريد ومنتخب البرازيل بعدما نشر البيان مباشرة.
ونشر والد رودريغو صورتين الأولى لمشادة ميسي مع نجله، وصورة أخرى لمشادة مشابهة للنجم الأرجنتيني مع أحد لاعبي منتخب أوروغواي أيضًا، متهكمًا على ميسي بأنه لا يفتعل المشاكل.
وعلق والد رودريغو على الصورتين بحسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" قائلا: "قديس ليس لديه مشاكل مع أي شخص".
يذكر أنه وبعد المباراة اتهم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الشرطة البرازيلية بالوحشية بعدما تأخر انطلاق مباراة الفريق أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم لمدة نصف ساعة عقب اشتباكات بين الشرطة والجماهير الزائرة في استاد ماراكانا.
واشتبك مشجعون برازيليون وأرجنتينيون خلف أحد المرميين خلال عزف النشيدين الوطنيين مما دفع الشرطة إلى مهاجمة الجماهير الزائرة لتفريقهم بالعصي.
ورد بعض مشجعي الأرجنتين بخلع وإلقاء المقاعد على رجال الأمن بينما أصيب مشجعون آخرون بالذعر ونزلوا إلى أرض الملعب هربا من المواجهات.
وقال ميسي في مقابلة تلفزيونية بالملعب "كان الأمر سيئا لأننا رأينا كيف كانوا يضربون الناس.. كما حدث بالفعل في نهائي كأس ليبرتادوريس، كانت الشرطة تضرب الناس مرة أخرى بالعصي. اصطحب بعض اللاعبين عائلاتهم للملعب لحضور المباراة".
وأضاف: "توجهنا لغرفة الملابس لأنها كانت أفضل طريقة لتهدئة كل شيء، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بمأساة".
واختتم: "أنت تفكر في العائلات والأشخاص الموجودين في الملعب الذين لا يعرفون ما يحدث وكنا مهتمين بذلك أكثر من خوض المباراة التي كانت في تلك اللحظة مسألة ثانوية".